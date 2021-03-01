موقع شحن شدات ببجي midasbuy عن طريق id لشحن الشدات بطريقة أمنة 100%

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عمر شويل - جدة موقع شحن شدات ببجي midasbuy عن طريق id ، تتساءل ملايين من لاعبي ومستخدمي لعبة ببجي موبايل عن طريقة شحن شراء شدات ببجي midasbuy في خطوات سهلة وبسيطة، حيث أن هذا الموقع يدعم جميع البلدان العربية والأجنبية و من خلاله يمكنك الحصول على ألاف الشدات بطريقة سهلة وآمنة للغاية، لذلك سنوفر إليكم عبر هذا المقال موقع شحن شدات ببجي midasbuy.

موقع شحن شدات ببجي midasbuy عن طريق id

تعد شدات ببجي من العملات الافتراضية بداخل لعبة بوبجي موبايل، ومن خلالها يتمكن كافة اللاعبين من الحصول على المعدات والأسلحة اللازمة بداخل اللعبة، وشراء الملابس والسكنات وغيرها من الأشياء الضرورية والتي تساعدك في الوصول إلى أعلي المستويات بداخل اللعبة، والتمكن من أن تكون الفائز الأول دائما وسط الفريق الذي تلعب فيه ويمكن شحن الشدات من خلال الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى موقع شحن شدات ببجي midasbuy، ثم الضغط على كلمة تسجيل الدخول، ويكون هناك طريقتين لتسجيل حسابك على الموقع:

أما الطريقة الأولي فيتم تسجيل بيانات حسابك مثل الاسم والرقم السري والموافقة على شروط سياسة الموقع.

أما عن الطريقة الثانية فيتم التسجيل عبر استخدام حسابك الشخصي على الفيسبوك.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول سوف تظهر لك واجهة الشراء من الموقع، ومن خلالها يمكنك شحن شدات ببجي بسهولة، و اختيار الحزمة التي تريد شحنها، ثم قم بالضغط عليها، بعد ذلك قم باختيار طريقة الدفع التي تريدها والمتوفرة لديك، مثل البطاقات البنكية أو الشحن من خلال اتصالات بلدك ثم تأكيد عمليه الشراء، وخلال دقائق سوف تصل الشدات إلى حسابك الشخصي داخل اللعبة.

فى حال اختيار الدفع عن طريق اتصالات يتم اختيار نوع الشبكة التابع لبلدك، وقم بالضغط عليها ثم يتم إضافة رقم الهاتف الخاص بك ،وبالتالي سوف يرسل إليك الموقع كود قصير يتم إدخاله في الموقع ثم الضغط على كلمه شراء.

أما إذا اخترت الشحن عن طريق البطاقة البنكية كل ما عليك فعله هو إدخال كافة المعلومات الخاصة بالبطاقة والبريد الإلكتروني وإتمام عملية الشراء.

أما عن أسهل طريقة لشحن شدات ببجي مجانا 2021 فتتمثل في أن تترك الإعلانات التي تظهر بداخل حسابك الشخصي فى لعبة بابجي موبايل، وعدم عمل تخطى أو إزالة له، ومع انقضاء المدة المحددة له سوف تحصل على عدد معين من الشدات، ومع تكرار الأمر سوف تحصل على عدد غير محدود من UC ببجي مجاناً وبدون الحاجة إلى الشراء، وليس هذا فقط بل ستأخذ الكثير من الهدايا والمعدات التي تُستخدم داخل المباراة.