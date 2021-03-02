خطوات تحميل لعبة فورت نايت أحدث موسم وربح 150 دولار

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عمر شويل - جدة لعبة فورت الموسم الحادي عشر تبدأ المغامرة مع Fortnite Season 5 Chapter 2: Zero Ground، انضم إلى Agent Jones وقم بتجنيد أعظم الصيادين في العالم الحقيقي، مثل Mandalorian لمنع الآخرين من الهروب، والتنافس على الشرف في الساحة القديمة، والحصول على مكافآت من شخصيات جديدة، وجرب أسلحة جديدة وقوية ولا تفوت المغامرة، الشخصيات تنتظر معك، عش مغامرات جديدة بشكل أسرع.

لعبة فورت الموسم الحادي عشر

فورت نايت بموسمها الحادي عشر بعد أقل من يومين من اصطدامه بنيزك ضخم في الموسم العاشر من “Fortnite”، ابتلع ثقب أسود خريطة اللعبة بأكملها، وبعد إصدار الموسم 11 (الفصل 2)، عادت اللعبة إلى الظهور، يتم تحديث خريطة اللعبة وطريقة اللعب، تم تعليق البث المباشر للعبة من ليلة الأحد، واستبدل بثقب أسود بث مباشر على صفحتها على Twitter، وتم إصدار فيديو ترويجي للموسم الجديد للعبة.

فورت نايت الإصدار الأخير

بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون شيئًا عن اللعبة، تسمح Fortnite لما يصل إلى 100 لاعب بالقتال بمفردهم أو كجزء من فريق، وسيكون الفائز الأخير في ساحة المعركة الافتراضية هذه، يبدأ العد التنازلي للعبة بالصاروخ الذي أطلقه “Dusty Boat Rocket Launcher”.

شاهد اللاعبون الذين كانوا متصلين بالإنترنت خلال حدث “Doomsday” انفجار النيزك داخل اللعبة، والذي بدا وكأنه يمحو خريطة Fortnite بأكملها، تم جر هؤلاء اللاعبين إلى حفرة كبيرة، ثم ظهر ثقب أسود في منتصف الشاشة، جذب الفيديو الترويجي للموسم الجديد “Fortnite Chapter 2” أكثر من 700000 مشاهدة على Twitter في أقل من ساعتين.