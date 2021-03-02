نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار ومواصفات جوال Samsung m62 في مصر والمملكة والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات جوال Samsung m62 والتي يبحث عنها مختلف الأشخاص في ارجاء الوطن العربي وذلك بعد إعلان شركة سامسونج الرائدة في مجال صناعة الأجهزة التكنولوجية قيامها باطلاق هاتفها الجديد بالأسواق في الوطن العربي، وذلك وفقا لما أعلنت عنه في مؤتمرها الأخير يوم الرابع والعشرون من شهر فبراير الماضي.

جوال Samsung m62

وكانت شركة سامسونج قد اطلقت هاتفها الجديد في الأسواق العربية والتي دفعت الناس للتساؤل عن الميزات التي يحملها هذا الهاتف الجديد ومواصفاته والاسعار التي يتوافر بها في الأسواق.

مواصفات جوال Samsung m62:

أما عن المواصفات التي يحملها هاتف سامسونج الجديد أن نظام التشغيل الخاص به هو اندوريد 1.

كما أن الهيكل الخارجي الخاص به مصنوع من البلاستيك المقاوم للصدمات والوجه الأمامي من الزجاج.

يبلغ وزن الهاتف 218 جم بينما أبعاده هي 163.9*76.3*9.5 مل.

يتوفر هذا الهاتف باللون الأزرق والرمادي والأخضر.

وتبلغ دقة وجودة الشاشة 1080*2400 بكسل.

كما أن بها استشعار للبصمة والدوران والبوصلة والقرب.

معالج النواة بها 8.

أما ذاكرتها العشوائية تبلغ حجمها 8 جيجا وذاكرتها الداخلية تتوافر ب 128 جيجا و 256 جيجا.

كما يتوفر مكان لاضافة كارت ميموري خارجي.

يتوافر الهاتف بشريحتين، ويدعم الاتصال بالواي فاي.

مزود بخاصية مانع الضوضاء ومكبر الصوت.

اسعار جوال Samsung m62

كما ان الهاتف يتمتع 4 كاميرات كاميرا امامية و3 كاميرات خلفية، وتبلغ دقة الكاميرا الامامية 64 ميجا بيكسل، اما الكاميرا الخلفية 12 ميجا بيكسل مزودة بمستشعر ماكرو وعمق بفتحة العدسة، كما متاح من خلالها تصوير بالنظام البانوراما، وفلاش ليد والفيديو.

أما عن أسعار الهاتف في مصر والسعودية والإمارات:

يتوفر هاتف سامسونج الجديد في مصر بسعر 6800 جنيه.

يتاح هاتف سامسونج في الإمارات العربية المتحدة ب 1575 درهم إماراتي.

بينما يتوافر في المملكة العربية السعودية ب 1610 ريال.