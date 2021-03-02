طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت الالكترونية 2021 للبنات والأولاد

تعتبر لعبة ماين كرافت من أحد الألعاب الإلكترونية التي اشتهرت مؤخرا والتي نالت اعجاب ورضا كافة الفئات من البنات والأولاد وذلك لسهولة استخدام اللعبة من خلال الهاتف الذكي الخاص بك أو من خلال جهاز الكمبيوتر، ويبحث معظم الأشخاص حاليا عن طريقة تشغيل اللعبة وتثبيتها على الجهاز الخاص به بعدما اعل القائمين على اللعبة طرحها بعدد من المميزات والتحديثات الجديدة.

ماين كرافت

تندرج لعبة ماين كرافت تحت مسمي العاب الاكشن والاثارة حيث تعيش من خلالها في جو من المغامرات والاكشن المثير وترجع للحياة البدائية ويتحتم عليك السعي وراء تكيف العيش من صناعى منزل وإعداد الطعام وحماية نفسك من الحيوانات المفترسة وذلك كله من خلال البحث عن الأدوات باستخدام الوسائل المتاحة لك عبر اللعبة، كذلك يمكن اختيار اللعب بالشخصية المفضلة لك من خلال الخيارات المتاحة أمامك من جلود ماين كرافت سواء للبنات أو الأولاد.

تثبيت لعبة ماين كرافت على هاتفك

كما ذكرنا أن من ضمن مميزات لعبة ماين كرافت انه يتاح لك اللعب بها من خلال هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر او من خلال أجهزة الألعاب الاي بوكس والبلايستيشن إلى آخره، ويمكن تثبيت اللعبة على هاتفك الذكي من خلال:

يمكنك الدخول على متجر جوجل بلاي للألعاب.

كتابة اسم اللعبة ماين كرافت في مربع البحث الخاص بالتطبيق.

تقوم بتحديد طريقة الدفع التي تقوم من خلالها بسداد قيمة الاشتراك في اللعبة.

الانتظار قليلا من الوقت حتى إتمام عملية التثبيت.

ليتم تثبيتها على الشاشة الرئيسية الخاصة بجهاز الذكي لتقوم باللعب بها وقتما تشاء.

أما عن خطوات تثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فتتم من خلال:

أولا عليك بتثبيت تطبيق بلوستاكس على جهازك.

ومن خلاله تقوم بالبحث عن اللعبة وتتبع نفس الخطوات السابقة في تثبيت اللعبة على جهازك.