نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Free Fire” طريقة تحميل لعبة فري فاير 2021 جواهر لا نهائية اخر اصدار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل فري فاير، لمن يبحث عن ألعاب الإثارة والتشويق، يقوم الملايين بتحميل اللعبة للاستمتاع بها فهي ذات شعبية كبيرة بين اللاعبين، لعبة فري فاير هي لعبة رماية وقنص في محاولة للبقاء على قيد الحياة والتنافس مع 49 لاعب آخر، وتتميز اللعبة بالجودة العالية من حيث الألوان والرسومات، فإن كنت من عشاق المغامرة قم بتحميل اللعبة الآن.

تحميل لعبة فري فاير Free Fire من ميديا فاير

في لعبة فري فاير يتنافس فيها 50 لاعب للبقاء على قيد الحياة فوق جزيرة مهجورة، يقوم كل لاعب بالنزول فوق الجزيرة من خلال مظلات جوية، ثم يبدأ في البحث على منطقة آمنة من أجل الحفاظ على حياته، داخل اللعبة ستفعل أي شئ للبقاء حيا، ستختبئ في الحفر، وبين الأشجار، ستقوم باكتشاف وجمع الأسلحة من أجل عمل فخ وقنص زملائك ومطاردتهم، حتى لا تقع أنت في فخ أحدهما، فهدفك في اللعبة هو الحياة، وقانون اللعبة البقاء للأقوى، لمحبين المغامرة والإثارة يمكنكم الآن تحميل لعبة Free Fire وعيش المغامرة، قم بتحميل اللعبة الآن من متجر جوجل بلاي Play store وابدأ بالقنص فوراً.

الأماكن الأكثر خطورة للهبوط في لعبة فري فاير

عندما تبدأ في الهبوط على الجزيرة بالمظلة يجب أن تنتبه لمكان النزول حتى لا تصبح فريسة سهلة للقناصين، ومن الأماكن الخطيرة التالي:

المدرج: حيث تصبح هدف سهل للقنص.

المزارع: بسبب قلة الناس المتواجدين في المزارع فتصبح رؤيتك سهلة لزملائك.

حوض بناء السفن: يبحث القناصين على المختبئين في حوض بناء السفن لأنه أكثر مكان شيوعا للإختباء.

الجبال: هنا يسهل قتلك.

مزايا لعبة فري فاير

إليكم بعض المميزات الرائعة لفري فاير فلا تترددوا في تثبيتها على هواتفكم ومنها مايلي:

وجود الكثير من الأسلحة التي تستطيع تجميعها من محيط المعركة والقيام باستخدامها. القناص الناجي متمثل في شكله الأصلي. هناك طريقة لعب جديدة وسريعة سوف يظهر ناجي جديد في خلال 10 دقائق. وجود دردشة صوتية مما يتيح لجميع اللاعبين التواصل بشكل سريع وسهل. تعمل اللعبة على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الاندرويد ذو جودة كبيرة ورسومات ثلاثية الأبعاد. تسمح لك بتشكيل فريق مكون من 4 لاعبين. وجود صندوق أدوات سهل الاستخدام ويحتوي على رسومات سلسلة وذلك لضمان تجربة لعب جيدة ومسلية من خلال هاتفك الخاص. قم بالمناورات بواسطة المظلات والابتعاد عن الضربات الجوية حتى تفوز بالصدارة والتنافس مع الكثير من اللاعبين الآخرين. في بداية اللعبة قم بالتواصل مع أصدقائك وتشكيل فريقك الخاص بك بحد أقصى 4 لاعبين قم بإظهار مهاراتك وقيادته فريقه إلى الفوز والنصر. توفر عدد 50 لاعب و10 دقائق والبقاء على قيد الحياة. قم بالبحث عن الأسحلة ونهب الأعداء وحاول الصمود إلى نهاية المعركة والبقاء في المناطق الآمنة.

كيفية لعب فري فاير

لكي تتمكن من لعب فري فاير بشكل محترف عليك اتباع التالي:

معرفة أوضاع اللعبة: وهي إمكانية اللعب بشكل فردى أو الإنضمام لفريق أعضاؤه من جميع أنحاء العالم.

معرفة خرائط اللعبة: توجد خريطتين للعب، الخريطة الأولى تبدأ معك منذ بداية اللعب إلى أن تصل للمستوى الخامس حينها تبدأ اللعب بخريطة بريغاتوري.

النزول لساحة المعركة: في هذه المرحلة ستنتظر اكتمال عدد 50 لاعب منافس، ومن ثم البدء في اللعب.

أدوات التحكم: على شاشة هاتفك سوف تظهر لك أزرار التحكم في حركتك أثناء اللعبة.

الأسلحة والمساعدات: للبقاء على قيد الحياة أثناء اللعب عليك حماية نفسك بإرتداء سترة واقية من الرصاص وجمع الأسلحة وهذا ما ستجده أثناء سيرك في اللعبة.

المتجر وشخصيات اللعبة، تتيح اللعبة تغير شخصية المحارب، وهذا مجاني في البداية ولكن مع تقدمك في مستوى اللعبة يمكنك شراء شخصيات أخرى.

إعدادات اللعبة: يمكنك تعديل السطوع والظلال بالإضافة إلى دقة وسرعة الحركة وتبديل السلاح.

طريقة تثبيت أحدث إصدار من فري فاير

قم بتثبيت APK على هاتفك المحمول.

ثم قم بفك ضغط الملف obb.

القيام بنقل ملف “com.dts.freefireth” إلى المجلد التالي android / obb.

قم بالدخول إلى اللعبة وابدأ المغامرة.

كيفية تشغيل لعبة فري فاير على الكمبيوتر

تستطيع تحميل فري فاير للكمبيوتر من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل لعبة فري فاير والقيام بتثبيتها واختيار اللغة الروسية واتباع كافة التعليمات.

ظهور اختصار البرنامج على سطح المكتب.

عليك القيام بالنقر فوق البرنامج ثم تنزيله عبر سوق play أو من بواسطة ملف apk.

ومن خلال حسابك على جوجل قم بتسجيل دخولك على حسابك الخاص.

قم بإدخال كافة البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على أيقونة التثبيت ثم القبول.

سوف تظهر اللعبة ويمكنك الآن الاستمتاع بتجربة لعبة فري فاير.

وهكذا ننتهي من عرض كيفية تحميل فري فاير لعشاق ألعاب المغامرات.