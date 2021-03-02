نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي مجانا 2021 اكثر من 15 ألف شدة بطريقة مضمونة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقات شحن شدات ببجي مجانا 2021 بعدد لا نهائي إذا كنت تريد الكثيرمن الشدات والسكنات فيجب اتباع الخطوات السهلة الأتية، حيث حققت لعبة ببجى موبيل شهرة كبيرة خلال هذه الفترة بسبب جودتها العالية حيث تقدم رسومات جرافيكية عالية الجودة وصوت ثلاثي الأبعاد مدهش كأنه حقيقي، حيث أيضا تتمتع بأدوات تحكم سهلة ومزودة بدردشة صوتية لتعطى اللعبة لمسه من الواقع، ودائما هذه اللعبة في تطور وتحديثات يومية وشهرية لكى توفر للاعب كل ما يحتاجة من أشكال وتطورات جديدة.

شحن شدات ببجي مجانا

تعرف أيضا على افضل نصائح لاحتراف ببجى، الشدات هي عملة افتراضية داخل اللعبة تسمى برمز UC وتعطيك هذه الشدات الكثير من المميزات وهى القدرة على النجاح في اجتياز مراحل كثيرة داخل اللعبة وأيضا جمع الأسلحة حيث تساعد الشدات على الفوز والعبور إلى المرحلة النهائية الذي تعطيك الكثير من الجوائز القيمة منها ثكنات أسلحة وقنابل ومركبات وملابس جديدة وغيرها من الهداية.

طريقة شحن شدات بابجي مجانا

تحتال الكثير من الموقع المزيفة بأسم ببجى على اللاعبين الذين يريدون الحصول على الشدات، ولكن اكثر طريقة أمانا التي وفرتها الشركة الرسمية لببجي هي الإعلانات، كل ما تحتاجة هو مشاهدة الإعلانات المتوفرة داخل اللعبة التي تمنحك لشدات دون الحاجة إلى دفع الأموال تعرف أيضا على كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا.

خطوات الشحن الـ UC

كل ما عليك هو فتح لعبة ببجى من هاتفك المحمول.

الانتقال على أيقونة الشحن والضغط عليها.

ثم اختيار فئة الشحن التي تناسبك.

ثم تسجيل بيانات الفيزا الخاصة بك.

ثم اتباع التعليمات لإكمال عمليه الدفع.

بطاقات شحن شدات بابجي

يوجد موقع يدعى بطاقاتي خاص بالمملكة العربية السعودية يتوفر علية بطاقات لشحن الشدات.

يمكنك الدخول علية ثم كتابة بريدك الإلكتروني وبعدها سوف تحصل على كود لشحن الشدات.

ثم ادخل على حسابك في ببجى وقوم بتفعيل كود الشحن.

ثم اضغط على كلمة Redeem وانتظر حتى يتم تفعيل الشدات.

وأخيرا استمتع بالشدات ألا نهائية وكون متميزا داخل المعارك.

أسعار شحن الـ UC

عدد 63 من شدات ببجي = 0.68 دولار، ما يعادل 10.6 جنيه مصري.

عدد 198 من شدات ببجي =3.0 دولار، 48 جنيه مصري.

عدد 690 من شدات ببجي = 10.22 دولار، 160 جنيه مصري.

عدد 1995 من شدات ببجي = 25.54 دولار، 400 جنيه مصري.

عدد 4000 من شدات ببجي = 51.40 دولار، 805 جنيه مصري.

عدد 8400 من شدات ببجي = 102.81دولار، 1610 جنيه مصري.

لعبة ببجي 2 الجديدة

وضع فيديو تشويقي يشرح لعبة ببجي موبايل الجديدة وهي لعبة ببجي 2 نيو ستيت بها اختلافات عن لعبة ببجي الاصلية في المناظر الجديدة للمدن والتي توحي بمدينة في المستقبل تعود لعام 2051 ميلادية، واختلافات في وجود الزجاج الذي يشبه لعبة ببجي الكورية، أما الأسلحة فلا يوجد تطوير كثيراً بها عن اللعبة الحالية، وسيتم تفعيل اللعبة خلال ايام على متجر جوجل بلاي ومتجر آب ستور لنظام التشغيل الخاص بالهاتف.