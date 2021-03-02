سعر Galaxy A32 في السعودية ومواصفاته أفضل هاتف من حيث الفئة السعرية

سعر Galaxy A32 في السعودية ،تعتبر سلسلة هواتف جالكسي A من الفئات المتوسطة التي تتمتع بمواصفات جيده مع سعر جيد، ومن حيث ذلك فقد أطلقت شركة سامسونج Samsung هاتفها الجديد Samsung Galaxy A32 منذ أيام والهاتف يحمل مواصفات رائعة حيث تم تطوير الفئات المتوسطة لهواتف Galaxy A في الهاتف الجديد من حيث الأهتمام بتزويد سعة البطارية والتركيز على الآداء والمعالج الخاص بالهاتف، ونحن هنا بصدد مناقشة سعر Galaxy A32 في السعودية والدول العربية وبالعملة الأجنبية مع ذكر أهم المواصفات التي يحملها الهاتف.

مواصفات هاتف جالكسي A32

يأتي هاتف Galaxy A32 5G بوزن 184 جرام مع أبعاد 9×73.6×8.4 ملم. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع نانو سيم. الهاتف مصنوع من البلاستيك بالكامل. يدعم هاتف جالكسي A32 شبكات الجسل الثاني وحتى الجيل الخامس. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.4 بوصة وهي على هيئة نوتش Water Dropk من نوع Super AMOLED ودقتها بدقة 1080×2400 بكسل وتعمل بجودة الـ +FHD. تأتي الذاكرة الداخلية للهاتف بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام، مع إمكانية زيادة المساحة التخزينية للهاتف حتى 1 تيرا بايت. الكاميرا الخلفية لهاتف Samsung Galaxy A32 رباعية بارزة 64+8+5+5 ميجا بكسل وتعمل الأربع كاميرات على التصوير بدقة عاليه والتصوير الواسع والتصوير بالماكرو وعزل البورتريه مع فلاش ليد أُحادي. أما الكاميرا الأمامية دقتها 20 ميجا بكسل. تدعم الكاميرات تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل و جودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل. معالج الهاتف من نوع Mediatek Helio G80 بتكنولوجيا 12 نانو والمعالج الرسومي من نوع Mali-G52 MC2. يدعم الهاتف مستعرات الآمان والحماية كمستشعر بصمة الأصابع وخاصية الـ Face Unlock. يدعم الهاتف منفذ 3.5 مم الخاص بالسماعات. يدعم أيضاً منفذ الـ USB من نوع Type C. نظام تشفيل الهاتف هو Android 11 مع واجهة One UI 3.0. تأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 15 وات. سيتوفر الهاتف بالأسواق باللون الأبيض والأسود والموف والأزرق.

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سعر Galaxy A32 في السعودية المتوقع

سعر الهاتف بالدولار 270 دولار أمريكي.

سعر هاتف Galaxy A32 في السعودية 1.156 ريال سعودي.

1.156 ريال سعودي. بينما سعر الهاتف في الإمارات 1.174 درهم إماراتي.

أما سعر الهاتف في مصر 4.500 جنيه مصري.

مميزات هاتف Samsung Galaxy A32

الهاتف يدعم التصوير بجودة الـ 4K.

بطارية الهاتف سعتها 5000 مللي أمبير مما يعني تحمل ضغط إستخدام الهاتف لفترات طويلة.

الكاميرا الخلفية ممتازة.

يعتبر الهاتف من الهواتف متوسطة الفئات من حيث المواصفات والسعر.

عيوب هاتف جالكسي A32

لا يدعم شاحن الهاتف الشحن اللاسلكي أو العكسي.

الهاتف مصنوع من البلاستيك أي مُعرض للخدش والبصمات.

الحافة السفلية للهاتف سميكة.

نوتش الهاتف قديم وكان من الأفضل أن يكون بشكل عصري.