(فيسبوك) تطلق منتجها الإخباري في ألمانيا
تعتزم شركة "فيسبوك" (Facebook) الأمريكية، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، منتجها الإخباري "أخبار فيسبوك" (Facebook News) في ألمانيا بدون مشاركة العملاق الإعلامي الألماني "آكسل اسبرنجر" (Axel Springer).
وكانت مجموعة "آكسل اسبرنجر" الإعلامية العملاقة، الناشر للصحيفة اليومية الأكثر شعبية في ألمانيا "دي فيلت" (Die Welt) وصحيفة "بيلد" (Bild) الأكثر مبيعًا، قد أعلنت عدم مشاركتها في منتج "أخبار فيسبوك" بسبب ما وصفته بـ"الأجر المنخفض بشكل غير لائق" المقدم للمحتوى الصحفي.
ومن المقرر أن ينطلق منتج "أخبار فيسوك" على شبكة "فيسبوك" الاجتماعية في ألمانيا خلال شهر مايو المقبل - وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية- ويعد منتج فيسبوك الإخباري مساحة مخصصة للصحافة وأطلق لأول مرة في الولايات المتحدة وتم توسيعه ليشمل المملكة المتحدة في يناير الماضي.
وشهد شهر فبراير الماضي منع "فيسبوك" لفترة وجيزة الأشخاص من العثور على الأخبار على منصتها في أستراليا وهو قرار أدى إلى رد فعل عالمي ضد الشركة.
المصدر:(أ ش أ)
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