فوائد صحية للعدس تجعلك تتناوله يومياً

فوائد صحية للعدس تجعلك تتناوله يومياًالعدس من الأكلات الشعبية لدى كثير من الشعوب العربية، وذلك لطعمه الشهي وفوائده الغذائية وانخفاض ثمنه، إضافة إلى سهولة تحضيره.

وبحسب خبيرة تغذية روسية، فإن حساء العدس غني بالبروتينات، وتضيف موضحة، "على الرغم من أن هذه بروتينات نباتية، إلا أنها تحتوي على 12 حمضا أمينيا، ويمكننا إضافة مصادر حيوانية للبروتينات، مثل اللحم، إلى هذا الحساء".

واضافت الدكتورة أولغا ديكر، كما يحتوي حساء العدس على نسبة عالية من الألياف الغذائية، ما يجعله مفيدا للصحة ولتعزيز منظومة المناعة. بحسب "روسيا" اليوم.

وتشير الخبيرة، إلى أن الحساء الثاني المفيد للصحة، هو حساء الخضروات مع مرق اللحم. وتضيف، يمكن استخدام الخضروات الطازجة والمجمدة في تحضير هذا الحساء.

وتقول، "يمكن تحضير حساء الخضروات، إضافة الفاصوليا الخضراء والكوسا وجذر الكرفس، باعتبارها مصدرا للكربوهيدرات البسيطة والألياف الغذائية، مع اللحم مصدر البروتينات والدهون".