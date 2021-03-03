نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا بطرق مختلفة أسرع لمعرفتها الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة جواهر فري فاير أصبحت من الأفكار التي تشغل بال الكثيرين، كما أصبحت الألعاب الإلكترونية اليوم أحد أهم وسائل الترفيه عند الشباب في كافة أنحاء العالم، وهناك ألعابًا قد حظيت بشهرة واسعة دون غيرها، وأصبح ملايين من محبي الألعاب الإلكترونية يقبلون عليها ويتنافسون فيها، ومن أشهر هذه الألعاب لعبة جواهر فري فاير، وفي هذا المقال سنتعرف على جواهر فري فاير، وكيفية شحنها، وكيف يمكن الحصول عليها مجاناً بأساليب مختلفة وبسيطة.

ماذا تعرف عن جواهر فري فاير؟

جواهر فري فاير هي لعبة إلكترونية شهيرة من إنتاج Battle Royale، وتقوم اللعبة على فكرة تجميع الجواهر، وهذه الجواهر هي أحد العملات الافتراضية المستخدمة في اللعبة من أجل شراء المعدات التي تلزمه في اللعبة، ويوجد أكثر من طريقة للحصول على هذه الجواهر، ويسمى الحصول على جواهر فري فاير بشحن الجواهر.

طرق الحصول على جواهر فري فاير

يمكن للاعبي فري فاير الحصول على الجواهر عن طريق شرائها من المتجر، وتسديد ثمنها من خلال الفيزا أو أي وسائل أخرى للشراء عبر الإنترنت.

وهناك طريقة أخرى للحصول على جواهر فري فاير، حيث يمكن للاعب أن يشارك في استطلاعات الرأي من خلال المواقع أو التطبيقات المخصصة لذلك، حيث تقوم هذه المواقع والتطبيقات بالدفع مقابل الرأي، ويكون الدفع عبارة عن رصيد نقاط يوضع في حساب المشترك، ويمكن للمشترك فيما بعد أن يستبدل نقاطه التي حصل عليها ببعض الجواهر.

والطريقتان سالفتا الذكر تعتبران من الطرق التي تسمح بها قوانين لعبة جواهر فري فاير، أما الطريقة الأخيرة فهي طريقة تخالف قوانين اللعبة لكنها تمكن اللاعب من الحصول على الجواهر دون مقابل مادي، وذلك من خلال تجميع 500 قطعة مما يطلق عليها القطع الذهبية، هذه القطع يمكن استبدالها بجوهرة من جواهر فري فاير، أي أن الجوهرة الواحدة تساوي 500 ذهبية.