طريقة تحميل لعبة فورت نايت للاندرويد والأيفون في دقائق معدودة ، هى لعبة الكترونية عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) تم اصدارها في 27 يوليو 2017م، نالت على شعبية عالية لاتقل أهمية عن لعبة ببجى ولعبة فري فاير، فقد وصل عدد مستخدميها 250 مليون شخص حول العالم، فمن السهل تحميلها على الأجهزة المختلفة سواء الأيفون أو الاندرويد أو جهاز الحاسوب.

لا تختلف لعبة فروت نايت عن باقِ الألعاب القتالية الأخرى من حيث المتعة والاثارة وضرورة البقاء على قيد الحياة، حيث تم اصدار لعبة فورت نايت بثلاثة اصدارات مميزة وهى:

الاصدار الأول : عبارة عن لعبة تعاونية يشترك فيها اربعة افراد للدفاع عن ممتلكاتهم من خلال اطلاق النار على المخلوقات التي تشبه الزومبي.

الاصدار الثانى: لعبة مجانية يقاتل فيها حوالي 100 لاعب ليكون آخر شخص هو الفائز.

الاصدار الثالث: يعطي للاعبين الحرية الكاملة في بناء عوالم وساحات مختلفة للمعركة في الجزيرة.

طريقة تحميل فورت نايت 2021 على أجهزة الاندرويد

الدخول على محرك البحث وكتابة Uptodown واختيار خاصية تحميل Fortnite.

الموافقة على الشروط والاجراءات.

فتح المستخدم لملف Apk المُستخدم في عملية التثبيت يدويًّا بطريقة بسيطة وسهلة.

فتح قائمة الألعاب واختيار لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت 2021 على أجهزة الكمبيوتر

تحميل برنامج بلوستاكس.

تثبيت البرنامج على الهاتف الذكي، وتحميل لعبة فورت نايت.

اتباع كافة التعليمات، من أجل اعداد بلوستاكس.

تنزيل تطبيق Epic Games App مباشرة من بلوستاكس.

تثبيت التطبيق والبحث عن لعبة فورت نايت.

تحميل فورت نايت 2021 على الآيفون

الدخول على موقع getzeus.

الضغط على زر التحميل الخاص باللعبة، من خلال سحب الأيقونة من اليسار لليمين لبدء عملية التحميل.

الذهاب لقائمة الاعدادات والضغط على تبويب عام.

الضغط على الملف الشخصي وتثبيت Zeus.

تُعد لعبة فورت نايت من الأكثر الألعاب شهرة خلال الأونة الأخيرة، فهى لعبة البقاء على قيد الحياة، وحتى تصل لمستويات متقدمة وتحقق الفوز عليك هزيمة 99 لاعب عبر الانترنت، مما يخلق جو من المتعة والاثارة لدى اللاعبين، وينبغي عليك عدم الوقوع في العاصفة للبقاء في اللعبة والوصول لمستويات متقدمة.