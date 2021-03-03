طريقة إخفاء العلامة الزرقاء في واتساب منعاً للإحراج بعدم ردك على الرسائل ومحادثات واتس اب

يبحث الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب علي طريقة لإخفاء العلامات الزرقاء التي تعمل علي تنبيه صاحب الرسالة أنه تم فتح رسالة واتساب حيث أنه يوجد العديد من الناس يرغبون في عدم الرد علي هذه رسائل الواتس اب في بعض الأوقات وفي حالة انشغالهم، لذلك قام تطبيق الواتس اب بتفعيل عدة خدمات جديدة، منها إلغاء هذه العلامات الزرقاء التي تدل علي قراءة الرسائل، ولكي يقوم مستخدمين التطبيق بفتحه بحرية دون قيود، فغالباً ما تعرض للإحراج حينما يقوم بعض الأشخاص بإرسال رساله على تطبيق واتساب وترى الرسالة وتظهر العلامة الزرقاء في الرسائل لصديقك الذي قام بإرسال رسلة لك سواء كانت نصية أو صورة أو مقطع فيديو، وينتابك الاحراج في حالة عدم الرعبة في الرد، وبالتالي فإن إخفاء ظهور العلامة الزرقاء للآخرين يعتبر أمر جيد في هذه الحالة، حيث نستعرض الطريقة كاملة عبر هذا التقرير.

خاصية العلامة الزرقاء في تطبيق الواتساب

قام تطبيق الواتساب بإصدار تحديث جديد يضم عدة خاصيات جديدة، منها وجود العلامات الزرقاء في المحادثات والتي تدل علي أنه تم قراءة الرسالة وإرسالها بنجاح، وهذه الخاصية ساعدت في معرفة مرسل الرسالة أنها فتحت من الشخص الآخر وتم قرأتها، ولكنها أزعجت بعض المستخدمين، نظرا لأنها تعمل علي تقيدهم في حالة قراءة الرسالة تتحول العلامات الموجودة إلى اللون الأزرق، ويوجد عدد من المستخدمين لا يرغبون في الإجابة على هذه الرسائل، لذلك فعلت خاصية إلغاء هذه العلامات الزرقاء حتي لا يعرف مرسلها إذا قام الشخص الآخر بفتحها وقراتها، وهذه الخاصية عملت على إسعاد مستخدمين واتساب لأنها منحتهم حرية استخدام التطبيق.

يقوم ملايين حول العالم باستخدام تطبيق واتساب حيث أنه من أكثر التطبيقات استخداما، لأنه يوجد به الكثير من المميزات والخاصيات، كما أنه يتمتع بالسهولة في التعامل، ويمكن من خلاله التواصل مع أي شخص في العالم، وإرسال صور وفيديوهات ومقاطع صوتية بين الناس وبعضهم، ولا يحتاج لمساحة كبيرة في تنزيله، لذلك فهو من أكثرهم شهرة واستخداما بين الناس.

كيفية إلغاء العلامات الزرقاء من تطبيق واتساب

قام تطبيق واتساب بتفعيل بعض الخدمات الجديدة لكي يستخدمها مستخدمي واتس اب ومنها إلغاء العلامات الزرقاء التي تدل علي أن الرسالة تم فتحها وقراتها، وهو ما يعرض بعض المستخدمين للإحراج في حالة عدم جوابهم علي هذه الرسالة، وهو ما جعل البعض يلجأ لإلغاء هذه الخاصية من التطبيق لسهولة التجول وفتحه بحرية دون الالتزام بالرد علي جميع الرسائل، ويمكن من خلال بعض الخطوات التالية إلغاء هذه الخاصية وهي:

افتح تطبيق الواتساب .

افتح الإعدادات الموجودة في التطبيق.

اختر الحساب من القائمة الظاهرة أمامك.

قم باختيار الخصوصية.

يظهر لك مربع أمامه كلمة Read Receipts قم بالضغط عليه.

بعد تفعيل هذه الخاصية تكون هذه العلامات باللون الشفاف ولا يعرف المرسل لك إذا قمت بفتح رسالة ومحادثة واتساب وقرأتها.