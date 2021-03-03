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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل فورت نايت على الجوال أحدث إصدار 2021 مجانا في المقال التالي
تحميل لعبة فورت نايت على أيفون يبحث مستخدمي أجهزة أيفون عن طريقة جيدة لتحميل لعبة فورت نايت بعد أن تم حذفها من أبل أستور، وفي هذا المقال سنذكر لكم أفضل طريقة تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة أيفون.
تحميل فورت نايت على أيفون
- عليك عزيزي القارئ بتحميل متجر تويك دور.
- وبعد ذلك عليكم بالبحث عن لعبة فورت نايت في محرك البحث الخاص بالمتجر.
- النقر على زر Get، انتظر قليلاً من أجل الانتهاء من تحميل لعبة فورت نايت على جهاز أيفون.
- بعد أن تقوم بتحميل فورت نايت الأصلية، ستظهر أمامك شاشة التسجيل في اللعبة.
يجب أن تكون مالك لحساب في فورت نايت، وإذا لم يكون لديك حساب فستظهر لك شاشة من أجل اختيار طريقة الاشتراك فمثلاً يمكنك الاشتراك عن طريق الفيس بوك أو جوجل أو أوفيس، أو يمكنك إنشاء حساب من خلال إدخال كافة البيانات الخاصة بك كالاسم الأول، واسم العائلة والبريد الإلكتروني وكلمة المرور، سترسل إليك رسالة عبر البريد الإلكتروني، فقم بإدخالها وسوف تكون تمتك من دخول عالم فورت نايت بكل سهولة.
الأجهزة التي تتوافق معها شروط لعبة فورت نايت
- iPhone SE، 6S، 7، 8، X.
- iPad Mini 4، Air 2، 2017، Pro.
الأجهزة التي لا تتوافق معها شروط لعبة فورت نايت
- iPhone 5S، 6، 6 Plus.
- iPad Air، Mini 2، Mini 3، iPod Touch.
- رابط تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 توكلنا لشرح المواد الدراسية وتسجيل حضور الطلاب
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تحميل فورت نايت على الجوال أحدث إصدار 2021 مجانا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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