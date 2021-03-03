نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي موبايل.. دليلك لاحتراف لعبة البقاء الأقوى PUBG ساحات معارك اللاعبين المجهولين في المقال التالي

عمر شويل - جدة ببجي موبايل تعد لعبة البقاء الأشهر والأكثر شعبية حول العالم، ومع الظروف التي يشهدها العالم حالياً والتي أجبرت العديد من الاشخاص على البقاء في المنزل لاتباع تعليمات السلامة العالمية، فاتجه الكثيرون للتواصل مع أصدقائهم ومشاركتهم في أوقات المرح ولعب بوبجي، وهي من ألعاب المعارك الملكية التي تتطلب من اللاعب أداء المهمات والبقاء يقظاً حتى يظل حياً حتى نهاية اللعبة، وقد ظهرت اللعبة لأول مرة عام 2017 في شهر مارس، إلا أنها زادت شعبيتها منذ عام 2018، واليوم سنخبركم حول كيفية التقدم في مستويات اللعبة.

ببجي موبايل

استخدم سماعات الرأس الخاصة بك، حيث تعد سماعات الرأس جزءًا مهمًا جدًا من أجهزة PUBG، ولا تحتاج غلى سماعة غالية الثمن أو متطورة، فكل ما تحتاجه هو سماعة رأس وميكروفون بسيط جداً وبهذه الطريقة يحصل اللاعبون على وعي مكاني أفضل حيث يمكنهم سماع ضوضاء المركبات، وكذلك ما يقوله اللاعبون الآخرون من حولهم. تساعد سماعات الرأس أيضًا في تحسين التواصل مع أعضاء فريقك.

الميكروفون

قم بتبديل خيارات الدردشة إلى “الفريق” وبعد ذلك يمكنك التنسيق بشكل أفضل مع زملائك في الفريق أثناء لعب Squad أو Duos، وبهذه الطريقة، يمكنك استدعاء مواقع العدو لزملائك في الفريق وتخطيط مساراتك، سوف تجد مفتاح التبديل على الجانب الأيسر من الخريطة المصغرة بين “الفريق” و “الكل”.

الخريطة المصغرة

ابحث عما يحدث على خريطتك الافتراضية المصغرة، حيث أنها تظهر لك من أين تأتي أصوات معينة مثل خطوات الأقدام أو المركبات، وبهذه الطريقة، يمكنك أنت وزملائك في الفريق التخطيط لخطوتك التالية، ولم يكون هناك أي أصواتًا قادمة من أعضاء فريقك على الخريطة المصغرة ، لذلك لا يوجد أي إنذارات كاذبة.

على الرغم من بساطة تلك الخطوات إلا أنها سوف تمكنك من إحراز تقدم هائل في ببجي موبايل أنت وفريقك، والفوز على الأعداء.