أسعار مواصفات هاتف Samsung Galaxy A52في الدول العربية

هاتف جديد تطلقه شركة سامسونج تحت مسمي Samsung Galaxy A52 وتعتبر شركة سامسونج احد الشركات الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية والأجهزة التكنولوجية حيث تأتي ضمن قائمة أفضل شركات تصنيع الهاتف المحمول مثل نوكيا و ابو وغيرها من شركات انتاج وتصنيع الهاتف المحمول، ويبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في شراء هاتف جديد حيث يمتلك هذا الهاتف العديد من الميزات التي تميزه عن غيره.

هاتف Samsung Galaxy A52

يتوافر هاتف Samsung Galaxy A52 العديد من المواصفات والسمات:

يبلغ وزن الهاتف 187 جم.

وأبعاد حجمه هي 159.9*75.1*8.4 مل

يدعم الهاتف شريحتين اتصال.

كما يدعم الاتصال من مختلف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

خلفية الهاتف مصنوعة من البلاستيك المقوي، والإطار الخاص به من مادة الألومنيوم، وواجهه من الزجاج.

يصدر الهاتف باصدارين احدهما بسعة 128 جيجا وذاكرته العشوائية 8 جيجا، والأخر 128 جيجا وذاكرة عشوائية 6 جيجا، كما يتاح إضافة كارت ميموري خارجي.

الهاتف مزود بمعالج النواة Snapdragon 750G 5G ومعالج رسومي.

كما يحتوي الهاتف على مانع للضوضاء وميكروفون ثانوي.

دعم بلوتوث والانفرا، والوايف أي، ومزود بخاصية تحديد المواقع.

مزود بمستشعر البصمة والقرب والسرعة والبوصلة والدوران، ومكبر الصوت.

البطارية سعتها 4500 ملي امبير و دعم لخاصية الشحن السريع.

اما عن الكاميرا مزود بكاميرا امامية سيلفي، وكاميرا خلفية رباعية كما أن بها مستشعر الضوء وعمق العدسة إلا أنه غير مدعم بخاصية الزووم في التقاط الصور.

اسعار جوال سامسونج A52

أما عن أسعار الهاتف حيث توافر:

في المملكة العربية السعودية بسعر 2000 ريال نسخته ال8 جيجا بينما يبلغ نسخته ال 6 جيجا ب 1800 ريال.

يتوافر في الإمارات العربية المتحدة بسعر 1900 درهم نسخته ال8 جيجا و 1750 درهم النسخة ال 6 جيجا.

أما سعره في مصر هو 9000 و 8000 جنيه مصري.