كيفية تحميل لعبة فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر

الالعاب الالكترونيه اصبحت جزء لا يتجزأ من الهواتف النقاله لذا يبحث الكثيرون عن كيفية تحميل لعبة فورت نايت مجاناً على الأندرويد، والايفون وكذلك كيفيه تحميل اللعبه مجاناً على أجهزة الكمبيوتر وهو الامر الذي يجعل من لعبه فورت نايت ممتعه، أو يتم تحميلها على أجهزة الأيفون والأندرويد، ولكل جهاز من تلك الأجهزة طريقة تحميل مختلفة عن الآخر وسوف نوضح لحضراتكم أفضل طريقة تحميل للعبة على اجهزة الحاسوب الشخصيه.

تحميل لعبة فورت نايت

التحميل يتم من خلال خطوات سيتم توضيحها بالمقال وفي خلال عشر دقائق فقط بعد مراعاه أن يكون الحاسوب ذا مميزات تقنيه يمكن من خلالها تشغيل ▶ اللعبه بعد تحميلها والبدء في فك ملفات الضغط الخاصة باللعبه والبدء في أولى خطوات اللعب الممتع.

خطوات تحميل فورت نايت على أجهزة الكمبيوتر

الدخول على الموقع الرسمي لتحميل اللعبه.

الدخول إلى موقع Epic Games App والضغط على تنزيل اللعبه.

قم باختيار المكان الذي ترغب في حفظ الملف به.

بعد التحميل قم بفك ملفات الضغط.

قم باظهار ايقونه اللعبه إن لم تظهر تلقائيا على سطح المكتب.

التاكد من تشغيل الملفات التي تسمح بتشغيل اللعبه.

تأكد من أن الانتي فيروس لا يقم بمنع تشغيل ▶ اللعبه.

قم باللعب واستمتع بالمساحه الواسعه لشاشه الحاسوب.

تحميل فورت نايت على الهاتف المحمول

الدخول إلى أيكونه اللعبه من خلال المتجر الالكتروني للاندرويد أو ios.

قم بالضغط على أيقونة التحميل والمميز باللون الأخضر.

بعد الانتهاء من التحميل على جهازك الجوال يجب عليك تشغيل ملف APK.

ثم قم بعدها بالذهاب إلى قائمة التطبيقات من أجل تشغيل فورت نايت من خلال قائمة التطبيقات الخاصة بك.