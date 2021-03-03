قريباً وعلى تويتر تحديث يتيح لك الربح من خلال التغريدات

تشهد هذه الفترة الأخيرة العديد من التغيرات الأخيرة حيث يتنافس التطبيقات وفقاً لأحدث التكنولوجيا المتطورة، وذلك بهدف جذب العديد من المستخدمين لهذه التطبيقات بهدف تحقيق النجاح والتقديم المستمر، ومن خلال تقديم أهم وأحدث البرامج الجاذبة لذوق واستخدامات المواطنين، ومع العلم أن هناك بعض الأحداث التي حديثت جعلت خبراء التقنية الحديثة يعملون فى تطبيق “تويتر” على إحداث إصدار جديد قريباً يتيح كيفية التربح من خلال التغريدات الخاصة بصفحتك، وما تنشره من خلال صفحتك سيعود عليك بالربح، حيث عمل خبراء التطبيق على تويتر بتوفير ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بفرض رسوم على المواد الحصرية غير المتاحة للمتابعين العاديين وسيشهد التطوير الذي تم الإعلان عنه في عرض تقديمي للمستثمرين أمس الجمعة، خروج فرع شركة وسائل التواصل الاجتماعي من الاعلانات لايجاد المزيد من الطرق لكسب المال سواء لنفسها أو لمستخدميها الأكثر إنتاجاً ، سواء كانوا شركات أو مشاهير أو أشخاص عاديين، وسيطلق على الميزة الجديدة Super Follows ، وستظهر على الإنترنت في وقت لاحق من هذا العام ويمكن أن يشمل ذلك النشرات الإخبارية ومقاطع الفيديو والصفقات والخصومات الخاصة بالمشتركين فقط، وسيدفع المستخدمون رسوم اشتراك شهرية للوصول إلى المحتوى الإضافي، وفي لقطة شاشة أظهر تويتر مستخدم يتقاضي 4.99 دولار شهرياً لتلقي سلسة من الامتيازات ويختلف السعر اعتمادا على مزود المحتوى.

الربح من التغريدات وهدف تحديث تويتر مضاعفة الإيرادات:

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تويتر “جاك دورسي” يعمل على تحقيق الهدف التي تسعى إلى مضاعفة الإيرادات مع الوقت حتى الوصول إلى عام 2023 حتى يصل مبلغ المضاعفة إلى 7.5 مليار دولار، وقد أشار في بيان له أنه يمكن للمستخدمين تحقيق الدخل مباشرة من الجمهور والعملاء من خلال المنصة التي أنشاءها عبر التطبيق، وطالما طلب المستخدمون والمستثمرون في الشركة إطلاق نموذج قائم على الاشتراك لكسب المال من شعبيتهم على الإنترنت وهو أمر متبع على انستجرام وسناب شات وغيرهما من التطبيقات، وستسمح الاشتراكات أيضاً لتويتر بالاستفادة من نطاق أوسع من مصادر الإيرادات من الإعلانات الذي يهيمن عليه احتكار الثنائي فسيبوك وجوجل وكان لزاماً على مطورواً التويتر التفكير في منافساتهم وزيادة الدخل والتربح من الخاصية الجديدة.

Twitter Spaces :

ومن المعروف أنه سيكون هناك أيضاً نسخة Twitter Spaces، وهو منافس لتطبيق الذي يتيح للمستخدمين المشاركة في الدردشات الصوتية ولا زال قيد الاختبار التجريبي الخاص مما يعني أنه متاح بعد لجمهور تويتر.