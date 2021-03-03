ميزة للواتساب انتظرها الكثيرون بالخطوات

بعد تزايد عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول تحديث الواتساب وأحدث الخواص الجديدة، يترقب العديد من مستخدمي التطبيق الإعلان عن المميزات التي سوف يتم الاستفادة منها وأشارت إليها الخبراء من الحين والآخر، وذلك بهدف حرصهم على الاستفادة من أحدث ميزات الواتساب وكيفية استخدامها فقد كشفت شركة واتساب عن خاصية جديدة متعلقة بمشاركة الفيديوهات عبر منصة التواصل الاجتماعي، وتهدف الخاصية الجديدة والتي بدأ “واتساب” اختبارها في الشهر الماضي وإطلاقها حديثاً بهدف تسهيل تجربة المستخدم وتمكينه من تعديل صوت الفيديو دون الحاجة للجوء لتطبيقات أخرى، ووفقاً لموقع متخصص في تكنولوجيا المعلومات صرح بأن الميزة الجديدة تسمح لمستخدمي الأندرويد بكتم صوت مقطع فيديو قبل مشاركته في محادثة أو إضافته كقصة داخل التطبيق مما يغني المستخدم عن الحاجة لاستخدام تطبيق آخر لكتم صوت الفيديو أو إعادة تسجيل الفيديو مرة أخرى بسبب ظهور الصوت فيه، وتعمل الميزة على مقاطع الفيديو التي يتم تسجيلها بتطبيق كاميرا “واتساب” أو التي يتم رفعها من ذاكرة الهاتف إلى التطبيق لإرسالها.

كيفية تفعيل الميزة بالخطوات:

لكي يتمكن الشخص المستفيد من استخدام الميزة كل ما على المستخدم فعله هو اتباع بعض الخطوات التي نعرضها لكافة متابعي موقعنا عبر هذا المقال:

فتح الدردشة

اختيار مقطع فيديو من مساحة التخزين للهاتف

مجرد رفعه إلى التطبيق سيظهر رمز صوت أسفل شريط ضبط طول الفيديو مباشرة

من هناك يمكنك كتم صوت الفيديو قبل إرساله أو نشره

حيث قالت شركة واتساب على حسابها على “تويتر” يمكنك الان كتم صوت مقاطع الفيديو قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة، الميزة متوفرة الان على نظام أندرويد.

موعد استخدام ميزة كتم الصوت لفيديوهات الواتساب :

تزداد التساؤلات من قبل الكثير من مستخدم تطبيق الواتساب عن موعد طرح الميزة وإمكانية تفعيلها، فمن المتوقع أن يتم استخدام هذه الميزات المنتظرة على أوسع نطاق، والاستفادة من هذه الميزة حيث يظهر زر كتم الصوت سواء عند تسجيل فيديو داخل تطبيق واتساب أم لا، لذلك عند مشاركة مقطع فيديو من مصدر آخر أو مقطع فيديو التقطه المستخدم باستخدام تطبيق الكاميرا بهاتفه فلا يزال بإمكانه التحكم في كتم صوت المقطع قبل إرساله، وقد أعلن أن هذه الميزة ظهرت لأول مرة في الإصدار 2.21.3.13 على تطبيق “جوجل بلاي” ولكن الان بعد أن أصبحت الميزة رسمية ويتم طرحها كمحول من جانب الخادم، وتعرض تطبيق “واتساب” لانتقادات واسعة بسبب التحديث الخاصة بسياسة الخصوصية وهو ما أجبر إدارة التطبيق على تأخير طرحها كميزة تستخدم لدى مستخدمي الواتساب عند الموافقة على سياسة الخصوصية في 15 مايو المقبل.