نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب جوجل تحت إشراف الآباء YouTube Kids في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميزة تجارب خاضعة للإشراف هي ميزة جديد من خلال شركة يوتيوب، والتي قامت الشركة بالإعلان عنها، وهي ميزة تُمكن الآباء من معرفة ما يشاهده أبنائهم، والتحكم بما يشاهدوه وفقًا لأعمارهم المختلفة.

ميزة تجارب خاضعة للإشراف

تمكن هذه الميزة الآباء من أن يتحكموا فيما يشاهده أبنائهم، وهذه الميزة عبارة عن بعض القيود تُمكن الآباء من التحكم بشكل أفضل بأي محتوى يقوم أطفالهم بمشاهدته، وقد أطلقت شركة يوتيوب هذه الميزة مؤخرًا.

إطلاق الإصدار التجريبي للميزة

تهدف شركة يوتيوب من خلال الميزة الجديدة إلى مساعدة الآباء لجعل أطفالهم الأكبر سنًا يتعرضون بشكل تدريجي لمحتوى يتناسب مع أعمارهم، وذلك بعيدًا عن YouTube Kids.

وسوف تطلق شركة يوتيو الإصدار التجريبي للآباء، ويتيح الإصدار لهم أن يسمحوا لأبنائهم بأن يصلوا للمحتوى من خلال حساب لجوجل تحت إشرافهم ، وأعلنت شركة يوتيوب أنها ستطلق إصدار تجريبي مُوسع خلال الأشهر القليلة القادمة.

حساب جوجل تحت إشراف الآباء

توفر ميزة تجارب خاضعة للإشراف حساب جوجل يُمنح للأطفال يصلون من خلاله إلى المحتوى، ويكون هذا الحساب تحت إشراف الآباء، ويتضمن الحساب ثلاثة خيارات للأطفال هي:

Explore: ويتم تعيين هذا الإعداد على الأطفال البالغين 9 سنوات فأكثر.

Explore More: يتم تعيين هذا الإعداد على الأطفال الذين يبلغون 13 سنة فأكثر.

Most of YouTube: يتضمن هذا الإعداد كافة مقاطع الفيديو الموجودة على يوتيوب، عدا المحتوى الذي يتم تقييده بالفئة العمرية.

وقد أشارت شركة يوتيوب أن هذه الميزة ستتم من خلال المدخلات التي يدخلها المستخدم، والمراجعة البشرية والتعلم الآلي، وذلك من أجل تحديد المحتوى المناسب وفقًا للفئات العمرية، وقد أشارت الشركة أن الميزة من الممكن أن يكون بها أخطاء، ولكنها ستتحسن مع الوقت.