نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 لجميع الدول العربية مضمونة 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة شحن شدات ببجي مجانا 2021 يريد الكثيرون من محبي لعبة ببجي Pubg التعرف على أسرع طرق لشحن شدات ببجي وذلك لفتح البكجات وشراء الأسلحة الجديدة وتغيير الأزياء والملابس والارتقاء بالمستوى والفوز بالحصول على أكثر من 15 ألف شدة من شدات ببجي مجاناً.

أفضل وسيلة لكى تتمتع بالحصول على الكثير من شدات ببجي والحصول على الكثير من الهدايا المميزة والحصول على الخرائط وأشكال جديدة ذلك من خلال تحميل لعبة ببجي الكورية، تلك النسخة تعد أفضل من النسخة الأصلية للعبة.

من الطرق المنتشرة هي شحن شدات ببجي من خلال المواقع ولكن يجب توخي الحذر وعدم الوثوق بالمواقع الغير الرسمية حتى لا تتعرض للنصب والاحتيال ومن الممكن أن تتعرض لفقد أيميلك الخاص في اللعبة وتخسر أموالك، من خلال مقالتنا سوف تتعرف على الطرق الموثوق بها لشحن شدات ببجي مجاناً.

طريقة الحصول على شدات ببجي

يوجد عدد من الخطوات التي يجب اتباعها لمعرفة طريقة الحصول على شدات ببجي:

تنزيل تطبيق pop star magic من خلال جوجل بلاي.

تثبيت برنامج pop star magic.

الضغط كلمة invite.

نسخ الكود RGD C4C للحصول على أكثر من 1200 نقطة.

بالإضافة إلى أنك عندما تقوم بتنزيل البرنامج سوف تحصل على 500 نقطة مجانية.

ليك القيام بتجميع كافة النقاط المتاحة في البرنامج بسهولة من خلال أخذ الهدايا اليومية.

لعب العجلة الدوارة فهي تجعلك تفوز 5000 نقطة.

عليك القيام بدعوة الأصدقاء من خلال الكود الخاص بك.

عليك التوجه لشراء بطاقات جوجل بلاي من خلال النقاط التي قمت بتجميعها.

سوف تصلك البطاقة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك الذي قمت بإدخاله وبعدها تحصل على شدات ببجي.

قم بفتح لعبة ببجى وعليك شراء شدات ببجي الذي تريدها.

أسعار شحن شدات ببجي pubg mobile



عدد 63 شدات ببجي بقيمة 0.68 دولار أمريكي.

عدد 198 شدات ببجي بقيمة 3.0 دولار أمريكي.

عدد 690 شدات ببجي بقيمة 10.22 دولار أمريكي.

عدد 1995 شدات ببجي بقيمة 25.54 دولار أمريكي.

عدد 4000 شدات ببجي بقيمة 51.40 دولار أمريكي.

عدد 8400 شدات ببجي بقيمة 102.81 دولار أمريكي.

وبذلك يمكنك القيام بالحصول علي شدات ببجي بدون كذب أو تهكير.