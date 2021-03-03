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عمر شويل - جدة إن فري فاير من أكثر الألعاب المذكورة بمواقع البحث العالمية في الوقت الراهن، وهذا لأنها أصبحت تملك شعبية واسعة وانتشرت بجميع الأماكن والبلاد نظراً لأنها تشويقية كما أنها تعطي اللاعب فرصة الاختيار ما بين الأسلحة وأماكن الهبوط وغيرها من الأمور، وطالما زاد البحث عنها نريد أن نقدم إليكم أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير تابعونا.

فري فاير

إن فري فاير تمثل لعبة إلكترونية مثيرة للغاية، والمميز بتلك اللعبة هو أنها تزيد لدى اللاعب روح المغامرة، وهذا لأن اللاعب يحاول البقاء قيد الحياة فيها بالصراعات التي يدخلها مع غيره من اللاعبين، وأن هذه اللعبة من الألعاب التي جذبت إليها ملايين من اللاعبين بالعالم كله.

والمميز باللعبة أنها تحتوي على عدة مراحل ومستويات يتنقل عبرها اللاعب، ولقد تم إصدار النسخة التجريبية من تلك اللعبة بنوفمبر 2017م، وفي ديسمبر من نفس العام تم إصدارها رسميا، ويمكنك أن تلعب اللعبة عبر الأندرويد أو عبر الآيفون.

أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير

شحن الجواهر من أكثر طلبات اللاعبين على الإنترنت، حيث يبحثون دوماً عن طريقة حصولهم على الجواهر الموجودة باللعبة، ونقدم بفقرتنا هذا، حيث تستطيع شحن الجواهر من على فري فاير عليك اتباع الطريقة التالية:

أولاً يجدر عليك الذهاب لمتجر جوجل بلاي الموجود بهاتفك.

حول حسابك بالمتجر لحساب أمريكي.

اجمع النقاط الموجودة باللعبة.

حولها لرصيد بمتجرك.

افتح عروض اللعبة.

احصل على الجواهر مجاني.

مميزات فري فاير

إن لعبة فري فاير تملك مزايا عديدة نقدمها في النقاط التالية:

تستطيع استخدام السلاح الذي تريده نظراً لأن اللعبة تملك عدة أنواع من الأسلحة المجانية.

يمكنك لعبها بسهولة وسرعة.

تستطيع باللعبة أن تكون فريق يحتوي على 4 أشخاص أو لاعبين.

تحمل اللعبة بسهولة على الهواتف بسهولة، كما أنها تعمل بجودة كبيرة برسومات 3D.

توجد دردشة صوتية باللعبة تستطيع عبرها التواصل مع باقي الفريق.

يظهر لك ناجي جديد باللعبة بغضون 10 دقائق.

يوجد باللعبة صندوق أدوات تستطيع استخدامه بمنتهى السهولة.

أماكن الهبوط الخطرة باللعبة فري فاير

توجد أماكن عليك ألا تهبط فيها باللعبة لأنك تصبح فريسة سهلة بها، ومن تلك الأماكن التالي:

المزرعة: عليك ألا تهبط بها لأن عدد اللاعبين الموجودين بها قليلين جدا، حيث يسهل رؤيتك فيها.

عليك ألا تهبط بها لأن عدد اللاعبين الموجودين بها قليلين جدا، حيث يسهل رؤيتك فيها. المدرج: تكون فيه هدف سهل للقناصين.

تكون فيه هدف سهل للقناصين. الجبال: يسهل قتلك فيها.

يسهل قتلك فيها. حوض بناء السفن: بعد المكان الأكثر شيوعاً في الاختباء، والقناصين يبحثون عن اللاعبين فيه.

قدمنا فري فاير بشكل مميز جدا، وذكرنا أسهل طريقة لشحن جواهر فري فاير وقدمنا مزاياها المتعددة، والأماكن الخطر الهبوط بها، والتي يصبح فيها اللاعب سهل الاصطياد.