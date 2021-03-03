أسهل وأخف تحميل لعبة فورت نايت الاصلية بدون فلوس 100% رابط مباشر

تحميل لعبة فورت نايت الاصلية ، يبحث الكثير من عاشقي ألعاب التحدي والإثارة عن الرابط المباشر لتنزيل لعبة فورت نايت الأصلي خاصة بعد قيام جوجل بلاي من حذف جميع روابط التنزيل الخاصة باللعبة، لذلك قامت شركة بديلة بتوفير رابط مباشر لتحميل اللعبة بكل سهولة دون الحاجة إلي القيام بتنزيل اللعبة أو طلب فيزا خاصة ألعاب الإنترنت مجانية بصورة كاملة، وتوفير جميع الأنماط الخاصة باللعبة سواء في حالة اللعب الفردي أو في حالة مشاركتك اللعب مع أصدقاءك الذي يمكن أن يصل إلي أكثر من 40 شخص ، لذلك سوف نوضح طريقة تحميل لعبة فورت نايت الاصلية بالخطوات.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت الاصلية

يمكن اللعب أون لاين بكل سهولة علي الموقع الخاص باللعبة وذلك عن طريق تسجيل حساب خاص بالدخول الخاص من جهازك سواء كان الجهاز أندرويد أو جهاز مكتبي أو أيفون كل الإصدارات متاحة بدون أي روابط أو نوافذ منبثقة للإعلانات، فهي رابط مباشر ويوفر اللعب الجماعي مع أصدقائك سواء بالتحميل المباشر أو روابط لعب فقط علي الموقع ، وذلك من خلال الدخول علي موقع الألعاب الأول إيبك جيم

.اسهل طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا

أسهل طريقة تحميل لعبة فورت نايت الاصلية

قم بفتح نافذة متصفح جوجل كروم وكتابة موقع Epic Game فهو موقع خاص بالألعاب سواء المباشرة للعب أو تحميل اللعبة علي جهازك . قم باختيار كلمة تحميل لعبة فورت نايت أو كلمة Dawnload واختار الرابط الخاص بنوع الجهاز الذي ترغب بتحميل اللعبة عليه. بعد الدخول عليك القيام بالضغط علي تحميل اللعبة لتبدأ اللعبة في التحميل وتنزيلها علي جهازك . بعد إكتمال التنزيل قم بتسجيل عضوية علي اللعبة من قائمة الاعدادات واضغط علي كلمة لعب الآن بدون فيزا . عند طلب معلومات الاشتراك بالفيزا ، قم بكتابة لعب اون لاين الآن فهي خاصية تسمح بتنزيل اللعبة بحجم أصغر وتمكنك من اختيار الأسلحة القوية التي ترغب في الحصول عليها بدون أي روابط مفتوحة جميع المستويات بشرط تخطي المستوي. في حالة اختيار السلاح واكتمال عدد الفريق عند اختيار النمط الجماعي تبدأ في الدخول لعالم فورت نايت الملئ بالفوز علي الأعداء.