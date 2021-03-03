طريقة تغير صوتك في محادثات واتساب لأي صوت تريده أبهر أصدقائك الآن على واتس اب بهذه الطريقة

ميزة جديدة يمكنك من خلالها تغير صوتك في محادثات واتساب لأي صوت تريده من خلال مجموعة كبيرة ومميزة من الأصوات، ويمكنك استخدام هذه الطريقة لكي تبهر بها أصدقائك، ومن خلال هذا التقرير المميز يمكنك التعرف بالتفصيل كيفية تغير الصوت في محادثات واتساب بالتفصيل والتوضيح والشرح الوافي، فمما لا شك فيه أن تطبيق واتساب تخدمه مئات الملايين يومياً، حتى اصبح التطبيق جزءاً كبيراً من حياتنا، ويمكنك استعراض الخدع في تغير الصوت لأي شيء تريده وإرساله الى صديقك على واتساب لتبهره بذلك.

تغير الصوت في رسائل واتساب

اصبح من السهل الآن تغير صوتك على واتساب الى عدة أصوات مختلفة، فمن خلال الخطوات التالية التي نستعرضها والتي تبين طريقة تغير صوتك عبر محادثات واتساب يمكنك ابتاعها لتغيير الصوت بحسب ما تريده، حيث يجد المستخدم المتعة في استخدام تطبيق واتساب وإبهار أصدقائه وأقربائه ومحبية بكل ما هو جديد في عالم الواتساب التطبيق الأشهر في المحادثات الفورية والدردشة السريعة.

طريقة تغير الصوت في رسائل الواتساب

هناك عدة خطوات ليست بالصعبة ومن خلال اتباعها تكون قد عرفت الطريقة الكاملة لتغير الصوت في رسائل واتساب بكل سهولة.

تثبيت تطبيق Super Voice Editor من متجر التطبيقات على هاتفك.

ثم فتح التطبيق على الهاتف.

الدخول على علامة الميكروفون.

ثم تسجيل المقطع الصوتي أو الرسالة الصوتية التي ترغب في تغير صوتك بها على واتساب.

ثم الدخول على علامة (صح).

ثم الدخول على أيقونة حفظ الأصوات لتغيير الصوت الى الأصوات المختلفة التي تريدها عبر التطبيق.

ثم إعادة تسمية المقطع الصوتي.

ثم الدخول على علامة تفعيل الرسائل (علامة اختصار الميكروفون باللون الأصفر بنهاية واجهة التطبيق).

وسوف تظهر أيقونة الميكروفون على مستوى الشاشة للجوال.

ثم فتح تطبيق واتساب .

ثم الدخول على الميكروفون بعد أن تم إنشاء اختصار له على مستوى الشاشة.

ثم الدخول على اسم المقطع الصوتي.وسوف يعطيك التطبيق مهلة (3 ثوان) ثم يبدأ في إرسال الرسالة للشخص الذي تحدده بالصوت الذي تختاره.

وبهذه الخاصية يمكنك بسهولة تغير صوتك الى أي صوت على واتساب وإبهار أصدقائك بهذه الخاصية الجديدة