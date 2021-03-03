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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة ببجي الجزء الثاني الاصدار الحديث للاندرويد 2021 في المقال التالي
تحميل لعبة ببجي الجزء الثاني الاصدار الحديث للاندرويد 2021 ، بعد النجاح الكبير الذي حققته لعبة ببجي الجزء الاول، قررت الشركة اصدار جزء ثانٍ مختلف عن الجزء الاول ويحمل العديد من المميزات و التحديثات الجديدة من تقنيات ورسومات متطورة وحديثة مثل الأسلحة والدروع و السيارات الحديثة والطائرات الحربية دون طيار في كل مكان لمراقبة العدو، مع فرصة الحصول على درع واقٍ لحمايتك من العدو، فتجد نفسك تحارب وكأنك في حرب واقعية، فقد حققت لعبة ببجي نجاحًا هائلاً حتى أصبحت محل اهتمام الكبار والصغار على حد سواء، فقد تم إصدار لعبة ببجي الجزء الثاني بعد الجزء الاول بثلاثة أعوام، وقد فرضت الشركة بعض التحديثات الجديدة على نسخة الجزء الثاني، والتي تشتمل على التطورات التي تحدث في المستقبل في عام 2051، حيث تم اضافة الأسلحة المطورة والسيارات الحديثة الأوتوماتيكية والطائرات الحربية والدروع المواكبة لهذا العصر.
مميزات لعبة ببجي الجزء الثاني الحديث
يحمل الجزء الثاني من لعبة ببجي الكثير من المفاجآت والتقنيات الحديثة المطورة من النسخة الأصلية، فتجد في الجزء الثاني أحدث التقنيات الحديثة التي تجعلك على قيد الحياة، فقد تم إصدار الجزء الثاني من لعبة ببجي بخرائط جديدة تُمكن اللاعب من معرفة العديد من المناطق الجديدة واستخدام الطائرات الحربية دون طيار، والأسلحة المستقبلية والألعاب النارية الواقعية التي تواكب العصر الحديث في 2051.
تحميل لعبة ببجي Pubg new state على الاندرويد
- الدخول على متجر Google play الخاص بك.
- كتابة Pubg new state في شريط البحث.
- ومستخدمي NRI الدخول على التسجيل المسبق.
- النقر على موافق تأكيد دخول التسجيل.
- الضغط على خيار التثبيت حتى يتم تثبيت وتنزيل التطبيق.
تحميل لعبة ببجي الجزء الثاني على جهاز الكمبيوتر
- تنزيل وتثبيت BlueStacks على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- الدخول على Google play من خلال شريط البحث في جوجل.
- البحث في جوجل بلاي عن Pubg new state وتثبيتها على الجهاز.
- وبعد التثبيت يُمكنك التمتع باللعب داخل اللعبة.
بالنسبة لتحميل Pubg new state على جهاز الأيفون لم يصدر حتى الآن الموافقة على تثبيتها على الأيفون.
- قرارات وزارة التربية والتعليم السعودية رجب 1442
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