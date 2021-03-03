نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات و سعر هاتف ايفون 4 اس Iphone 4S في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم الإعلان عن سعر هاتف ايفون 4 اس Iphone 4S من قبل شركة آبل الأمريكية في عام 2011م، وقد استطاع هذا الهاتف أن ينول إعجاب الكثير من المستخدمين، حيث تم بيع ملايين الأجهزة منه في الأيام الأولى لانطلاقه حول العالم.

مواصفات هاتف Iphone 4S

قبل التعرف على سعر هاتف ايفون 4 اس Iphone 4S في الأسواق لابد من الإطلاع على ما يتواجد في الجهاز من مواصفات وإمكانيات، ومنها ما يلي:

يصل حجم شاشة الهاتف إلى 3.5 بوصة، وهي تعمل بجودة 640 × 960 بسكل، مع كثافة لونية تقدر بحوالي 16 مليون لون. بالنسبة للمساحة التخزينية المتوافرة بالهاتف، فالشركة توفر العديد من النسخ بالجهاز بالسعات التالية ( 8، 16، 32، 64) جيجا بايت. يتواجد بالهاتف بطارية تصل قوتها إلى 1432 مللي أمبير، وبالحديث عن المعالج بالهاتف فهو من النوع ثنائي النواة، وعن نظام التشغيل فهو IOS 5. من الجدير بالذكر أن للهاتف كاميرتان، الأولى هي الكاميرا الخلفية وتأتي بجودة 8 ميجا بكسل، مع إمكانية ضبط الصورة بشكل تلقائي، وعن الكاميرا الأمامية فجودتها هي VGA.

مميزات هاتف Iphone 4S

بالحديث عن سعر هاتف ايفون 4 اس Iphone 4S فيتواجد العديد من المميزات التي تم على أساسها تحديد السعر، ومن هذه المميزات ما يلي:

لقد قامت الشركة بوضع خاصية الشحن السريع بالهاتف، كما وأنه يحتوى على بطارية حجمها كبير بدرجة ما مما يجعلك قادر على استعماله لفترة طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن. إن المعالج المتواجد في الهاتف جيد إلى حد كبير، بحيث إنه يجعلك قادر على العمل بشكل ممتاز دون أعطال أو تهنيج، بالإضافة إلى أن نظام التشغيل بالهاتف يقوي من أداءه بشكل كبير جدا. تسمح لك كاميرات الهاتف بتسجيل مقاطع الفيديو مع توافر خاصية مثبت الكاميرا مما يجعلك قادر على إنتاج فيديوهات دون أي اهتزاز.

عيوب هاتف Iphone 4S

كما وأن لهذا الهاتف الكثير من المميزات، يتواجد له مجموعة من العيوب والمشكلات التي ينبغى عليكمعرفتها قبل أن تقرر شرائه من عدمه، ومن هذه العيوب ما يلي:

لا يسمح لك الهاتف إلا بتركيب شريحة اتصال واحدة فقط، فأنت لا تستطيع تركيب شريحة أخرى ولا حتى كارت ذاكرة. إن الجودة المتواجدة في كاميرات الهاتف ضعيف جدا بالمقارنة بالهواتف الأخرى من نفس الفئة السعرية، كما أن الفيديوهات لا تصل جودتها إلى 4k. من الجدير بالذكر أن الهاتف لا يتواجد به مكبر للصوت بشكل كافي، كما وأنه لا يتوافر فيه رادو FM. لا يتوافر بالهاتف حماية خارجية له ضد تأثير الماء والغبار، ومن ناحية أخرى فإن شاشة الهاتف دقتها لا تصل إلى الفول اتش دي.

علبة هاتف ايفون 4 اس

إذا كنت تريد شراء الهاتف فيمكنك القيام بذلك من أي من منافذ بيعه، ومن بعد الشراء يمكنك أن تجد بعلبة الهاتف ما يلي:

هاتف Iphone 4S

شاحن للهاتف

كتيب خاص بتعليمات الاستخدام

ورقة ضمان الهاتف

سماعات للهاتف

سعر هاتف ايفون 4 اس Iphone 4S

إذا كنت تريد امتلاك هاتف Iphone 4S فيمكنك أن تقوم بشراء أي من اللونين المتوافرين بالسوق وهما الأبيض والأسود، وعن سعر الهاتف فهو كما يلي في الأسواق المختلفة:

مصر يصل إلى 3800 جنيه

في الإمارات يقدر بـ 800 درهم

في السعودية يقدر بـ 840 ريال

في دول الاتحاد الاوروبي يصل إلى 200 يورو