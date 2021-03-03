طريقة تحميل لعبة فورت نايت fortnite مجانا 100%

منذ أن قامت الشركة المالكة للعبة بإصدار أول نسخة من لعبة فورت نايت، ويمكن الحصول على اللعبة من خلال طرق التحميل العادية من خلال متجر شركة جوجل ومتجر أبل أيضاً، ولكن بسبب ما حدث من اختلافات كبيرة أدت إلى إزالة لعبة فورت نايت من المتاجر الرئيسية لهذه الشركات وعملية تحميل اللعبة صعبة ولا يسهل العثور على طريقة واحدة مباشرة.

لعبة فورت نايت

طريقة تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر:

لعبة فورت نايت من الألعاب الإلكترونية التي تم تصميمها للعب على أجهزة كبيرة مثل أجهزة الكمبيوتر واللاب توب، وذلك من أجل الاستمتاع الكامل بكل تفاصيل اللعبة، لذلك يفضل عدد كبير من مستخدمين هذه اللعبة تحميلها على جهاز الكمبيوتر الخاص بهم، ويمكن تحميل لعبة فورت نايت على جهاز الكمبيوتر من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم تحميل برنامج بلوستاكس على جهاز الكمبيوتر بشكل مباشر من خلال متجر التطبيقات.

بعد أن تنتهي عملية التحميل، تبدأ خطوات تنصيب البرنامج على الجهاز.

يتم الموافقة على كل شروط التثبيت التي يقوم البرنامج بعرضها.

يتم البحث عن موقع إيبيك جيمز من خلال هذا البرنامج.

بعد فتح الموقع يتم البحث عن لعبة فورت نايت، والضغط على زر التحميل الآن، وإتمام خطوات التحميل.

بعد انتهاء التحميل، يتم فتح أخر التطبيقات التي سبق تحميلها، وتشغيل اللعبة.

طريقة تحميل لعبة فورت نايت من مثبت اللعبة

يتم البحث عن تطبيقEpic Games .

البحث عن لعبة فورت نايت واختيار التحميل المباشر للعبة.

بعد اكتمال خطوات التحميل يتم تثبيت اللعبة على الجهاز.