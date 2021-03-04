ما هو تأثير الشوكولاتة على صحة الإنسان؟توصل علماء كلية بايلور الطبية الأمريكية، إلى استنتاج يفيد بأنه يمكن أن يكون للشوكولاتة تأثير إيجابي على القلب والأوعية الدموية، في حالة تناولها الإنسان باعتدال وبكميات صغيرة، لأن الإفراط يؤدي إلى زيادة الوزن والسكري.

وحلل الخبراء بيانات تخص 300 ألف مريض واكتشفوا علاقة بين تناول الشوكولاتة والإصابة بأمراض الشرايين التاجية.

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب

وقد اتضح للباحثين، أن الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة على الأقل مرة واحدة في الأسبوع، انخفض خطر إصابتهم بأمراض القلب التاجية بنسبة 8% مقارنة بالآخرين.

وقال الباحثون، إن هذه الخاصية للشوكولاتة، باحتوائها على حمض الشمع أو (حمض الستياريك) وهو حمض دهني مشبّع، ومركبات الفلافونويد والبوليفينول تقوي القلب وتزيد من مستوى الكوليسترول "الجيد"، وفقا لروسيا اليوم.

الإفراط يؤدي إلى السمنة والسكر

وأكد العلماء، على ضرورة تناول الشوكولاتة باعتدال وبكميات صغيرة، لأن الإفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة والنوع الثاني من مرض السكري.