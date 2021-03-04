طريقة تحميل لعبة فورت نايت 2021 على جميع الأجهزة مجانا

طريقة تحميل لعبة فورت نايت تعد Fortnite for Android واحدة من أشهر ألعاب القتال الخارجية في العالم، وتحظى اللعبة بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة وآسيا، بالحديث عن الأحداث الجديدة التي توفرها ألعاب Fortnite للأجهزة المحمولة، يمكنك الآن الاستمتاع بتحديث Fortnite الجديد (15.0) بالأرقام.

طريقة تحميل فورت نايت على أيفون

بعد أن قامت Fortnite بتحديث طريقة الدفع وتسببت في الحادث المؤسف الأخير، يمكنك الآن إجراء المدفوعات والمشتريات مباشرةً داخل Fortnite، متجاوزًا رسوم متجر التطبيقات بنسبة 30٪ التي تفرضها Apple على مطوري الألعاب والتطبيقات، لقد قامت Apple “بإزالتها أو” حظرها “.

بالنسبة لهواتف Android، المظهر بسيط للغاية ما عليك سوى تنزيل Fortnite apk من الأعلى وتثبيته على هاتفك، يمكنك تثبيت اللعبة مباشرة على هاتفك تمامًا مثل الهاتف الموجود على iPhone أو iPad، فهناك شيء بينهما، بعض الاختلافات تعتمد القدرة على تنزيل الألعاب وتثبيتها بعد حظر Apple من الحظ هنا على ما إذا كنت قد قمت بتنزيل لعبة فورت نايت على هاتفك مرة واحدة على الأقل حتى في هذا الوقت.

خطوات تحميل فورت نايت 2021

لذلك للحصول على ألعاب Fortnite بعد حذف iPhone من App Store اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى App Store على iPhone.

في الجزء العلوي انقر على شعار حسابك الشخصي (دائرة زرقاء).

بعد ذلك انتقل إلى المربع الثاني وهو “شراء” واضغط عليه.

الآن ستجد نفسك على رأس قائمة جميع الألعاب والتطبيقات التي قمت بتنزيلها مسبقًا.

الآن أدخل لعبة Fortnite من زر البحث في الأعلى وستراه مرئيًا.