شحن شدات ببجي مجاناً لعبة PUBG أحصل على ملايين الشدات

شحن شدات ببجي مجاناً لعبة PUBG هي لعبة فيديو فازت بالمركز الأول بالتصويت في متجر الألعاب، ولها تأثير كبير على الأطفال وسلوكهم وتطورهم فقد أصبحوا يندرجون إليها من دون أن ينظروا إلى المخاطر الفكرية والسلوكية، هذا ليس فقط على الطفل ولكن أيضًا على الكبار من الشباب والشابات.

كيفية لعب ببجي موبايل

قبل أن تبدأ في الدخول إلى لعبة ببجي ، يجب عليك تحديد بعض الإعدادات والاستعداد لأفضل أداء وتسهيل عملية التسجيل.

اختر منظور الشخص الثالث أو منظور الشخص الأول

يمكن ضبط إعداد التباين الرسومي وفقًا لوظيفة الهاتف، لذلك كلما كان الإعداد أعلى، كان من الأسهل التعرف على الأعداء الآخرينثم قم بتشغيل “Peek and Shoot” من خلال ترس الإعدادات في الزاوية اليمنى العليا، ثم انتقل إلى “Basic and Run” لعرض المعلومات، يجب استخدام الجيروسكوب.

تحقق من عملية “مساعدة الهدف”، مما يتيح لك التعرف بسهولة على الأعداء وإخراجهم

تشغيل زر الزناد الأيسر

تأكد من تمكين فتح الباب التلقائي

تحديث لعبة ببجي الأخير

يتضمن تحديث PUBG العديد من الميزات منها:

كيف يبدو القطار على خريطة PUBG Mobile

تمت إضافة العديد من الأوضاع الجديدة إلى اللعبة، بما في ذلك “المناطق المزدوجة”، كما تمت إضافة آلة مشروبات الطاقة إلى الصحراء

وقت ضغط الفريق أصبح 20 ثانية بدلاً من 30 ثانية.

أسرع وأكثر إثارة

خرائط جديدة عالية الجودة

خطوات شحن شدات ببجي

اختر بلدك.

انقر فوق كلمة “go” وتحقق من درجة الخطورة.

يمكنك شرائه من الموقع.

انقر فوق المعرف، وحدد طريقة الدفع المناسبة وحدد عدد مفاتيح الربط.

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