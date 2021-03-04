تحديث لعبة فورت نايت لعبة “Fortnite” أحدث إصدار 2021

تحديث لعبة فورت نايت لعبة “Fortnite” التي قدمتها إلينا قبل الفصلين الرابع والثاني من هذا الموسم، هذا الموسم مليء بالشخصيات الخاصة المليئة بالإثارة والتشويق، لأنها تحمل شخصيات مذهلة، مما يجعل هذه الألعاب الأخيرة خارقة للطبيعة بشخصيات مؤثرة للعبة “Fortnite”، “وتتضمن الشخصيات الخارقة: ولفيرين وغروت وثور وآيرون مان.

تحديث لعبة فورتنايت Fortnite

لا تدخر Epic Games أي جهد لتزويد أبطال اللعبة بأسلحة فورت نايت فتاكة متقدمة لتكملة الإثارة والمتعة التنافسية للاعبين في جميع أنحاء العالم، الآن نحن في انتظار تحديث Fortnite الجديد لـ Fortnite v15.0، وهو تحديث Q2 Q2، فيما يتعلق بالإصدار الذي سيصدر للكمبيوتر، فمن المتوقع أن يكون التحديث الجديد للعبة كبيرًا نسبيًا مقارنة بالتحديث السابق.

فورت نايت التحديث الأخير

تم تسريب بعض المعلومات حول التحديث الجديد للعبة فورت نايت في تحديثها الجديد V15.10، ويتم التعبير عن المعلومات المذكورة على النحو التالي:

سيحفظ Factory (Tony Stark) اللعبة في “War of Heroes” ، إذا أبحرت قليلاً في ساحة المعركة ، فستجد R و D ، ولا تنس زيارة متجر Battle Bus Chop.

ظهور قدرات جديدة: تظهر مهارات وقدرات فريدة مع ترقية مصنع Stark الجديد، إذا كنت ترغب في الاستفادة من هذه القدرات فستلاحظها جيدًا في شخصيات Iron Man و Thor.

من مملكة جالاكتوس: ستنقل مملكة جالاكتوس الطائرات بدون طيار (الدرون) إلى جزيرة فورت نايت، إذا استطعت التخلص منها ستحصل أنت وجميع اللاعبين على الكثير من المكافآت لذا يمكنك إضافة بعض الأشياء الجديدة غير الموجودة حاليًا مع مسابقة PUBG.