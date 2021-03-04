نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة موبايل Oppo Find الجديدة تعرف على مواصفات كلا منها في المقال التالي

عمر شويل - جدة مجموعة موبايل Oppo Find الجديدة تعرف على مواصفات كلا منها، فلقد قامت شركة اوبو بالإعلان في الفترة الأخيرة عن طرح هواتفها الجديدة من سلسلة Oppo Find الجديدة، ومن الواضح إلى الأن أن هذه المجموعة سوف تضم ثلاث أنواع من الهواتف الجديدة، وهناك مصادر كشفت عن العديد من المواصفات لهؤلاء الثلاث هواتف مع الصور، كما قامت بالكشف عن تصميم هذه الهواتف أيضا ، والكشف أيضا عن موعد إصدارهم الرسمي.

ومن المقرر أن تقوم شركة أوبو بطرح المجموعة الجديدة رسميًا في يوم الخميس القادم الموافق 11 مارس 2021 ، ومن المتوقع إنه سيتم تنزيله في الأسواق المصرية في الفترة القادمة بعد طرحه.

مجموعة موبايل Oppo Find الجديدة أولا Oppo Find X3 Pro

أولا بالنسبة لوضع الكاميرات فهي أشبه بسلسلة iPhone 12 و iPhone 11، ولكن يوجد اختلاف نسبي، حيث إن التصميم فضائي ومُميز، وبالنسبة لشاشة الهاتف تأتي بشكل كامل كما يوجد بها ثُقب في الأعلى من اليسار وتحتوي على بعض الحواف المنحنية على اليمين واليسار كما يوجد في بعض الهواتف المتميزة.

أما بالنسبة لخامات الهاتف فهي من الزجاج المحمي، فهي ضد الماء والغبار أيضا، والشاشة تأتي بحجم 6.7 بوصة وذات دقة QHD+ كما إنها تدعم الـHDR10+ وذات معدل تحديث 120 هيرتز ومحمية بـCorning Gorilla Glass 5 وتحتوي على بصمة للإصبع موجودة في أسفلها، اما بالنسبة للمعالج فهو سناب دراجون 888 ومساحة التخزين 256 جيجا مع 12 جيجا رام، تعرف أيضا على مميزات وعيوب سامسونج A32 والسعر بالريال السعودي وأهم المواصفات

وبالتحدث عن بطارية الهاتف فهي تأتي بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع وبقوة 65 وات،والعدسة الأساسية للكاميرا تأتي بدقة 50 ميجا بيكسل، وجانبها عدسة Ultra Wide ذات دقة 50 ميجا بيكسل وأيضا عدسة Telephoto لتمكنك من عمل زوم يصل الى 20X، وأيضا عدسة ماكرو، اما الكاميرا السيلفي فهي بدقة 32 ميجا بيكسل.

مواصفات Find X3 Neo

بالنسبة لخامات الهاتف الخارجية فهي من البلاستيك البولي كاربونيت، وبالنسبة للشاشة فهي AMOLED وذات حجم 6.55 بوصة بدقة FHD+ وذات معدل للتحديث 90 هيرتز وهي تأتي ايضًا بحواف، وسوف يعمل الهاتف بمعالج سناب دراجون 865 ذات مساحة تخزين 256 جيجا و 12 جيجا رام، ومن المتوقع أن يكون هناك نسخ ذات مساحة تخزين أقل.

أما بالنسبة للبطارية فهي 4500 مللي امبير وتدعم الشحن السريع ذات قدرة 65 وات، ولكن لا يوجد هناك داعم للشحن اللاسلكي ويرجع هذا للخامات البلاستيكية للهاتف والمضادة لرذاذ الماء.

وبالتحدث عن الكاميرات فسوف يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رُباعية، دقة الأساسية 50 ميجا بيكسل ذات فتحة عدسة F/1.7 وذات مثبت بصري، والثانية سوف تكون Ultra Wide ذات دقة 16 ميجا بيكسل، أما بالنسبة للثالثة ستكون تيلي فوتو مثل التي في نسخة الـPro، أما الرابعة فسوف تكون ماكرو للتصوير عن قُرب ذات دقة 2 ميجا بيكسل، وبالنسبة للسيلفي فهي ذات دقة 32 ميجا بيكسل.

مواصفات Find X3 Lite

فسوف تحتوي هذه المجموعة على شاشة AMOLED ذات حجم 6.44 بوصة بدقة FHD+ ذات معدل للتحديث 90 هيرتز، وسوف تكون بصمة الإصبع في أسفل الشاشة، والشاشة ذات طبقة حماية Gorilla Glass 5، وسوف تكون خامات الهاتف من الزجاج.

وبالنسبة للمعالج فسوف يكون سناب دراجون 765G، وسوف يحتوي الهاتف على مساحة تخزين 128 جيجا و8 جيجا رام، وبالتحدث عن الكاميرات فستكون رُباعية، بالنسبة للأساسية بدقة 64 ميجا بيكسل معها عدسات للتصوير واسع وماكرو وعزل، وبالنسبة لبطارية الهاتف فستكون 4300 مللي امبير وسوف تدعم الشحن السريع وبقوة 65 وات.