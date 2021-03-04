iphone 13 pro Max من آبل مواصفات الجوال وموعد إصداره في السعودية

iphone 13 pro Max ، الجديد من شركة أبل اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض بالتفصيل مواصفات الجوال الجديد ومميزاته وعيوبه وموعد إصدار الجوال وبيعه في المملكة العربية السعودية فتابعوا معي توقعات مواصفات جوال ايفون 13 الجديد فهي فقط توقعات وليس إعلان من شركة آبل عن مواصفات الجهاز فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

مواصفات جوال iphone 13 pro max

نظام التشغيل من نوع ios 15

يدعم خاصية NFC الجديدة.

وزن الجوال حوالي 225 جرام.

يدعم شريحة أتصال من نوع NANO SIM شريحة واحدة فقط.

جوال iphone 13 pro Max داعم لشبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس 5G.

داعم لشبكات الجيل الثاني والجيل الثالث والجيل الرابع والجيل الخامس 5G. ايفون 13 برو ماكس مصنوع من الزجاج القوي من نوع غوريلا وهيكل من مادة فولاذية مقاومة للصدأ.

الجوال مضاد للماء والغبار.

تأتي شاشة جوال ايفون 13 برو ماكس بمقاس 6.3 إنش ودقتها 1170 * 2532 بكسل من نوع super retina xdr oled بنسبة كثافة 409 بكسل وتردد 120 هرتز و800 شمعة لقوة الإضاءة .

الجوال يأتي بثلاثة إصدارات للذاكرة الصلبة وهما 256، 512، 128 جيجا بايت وإصدارين فقط من الذاككرة العشوائية وهما 6 جيجا رام و8 جيجا رام.

iphone 13 pro Max يأتي بمعالج جبار من آبل وهو apple a14 bionic بتكنولوجيا 5 نانو متر .

كاميرا خلفية سداسية بدقة 24 ميجا بكسل والثانية 20 ميجا بكسل والثالثة 16 ميجا بكسل والرابعة 12 ميجا بكسل والخامسة 8 ميجا بكسل والسادسة والأخيرة 5 ميجا بكسل .

الجوال يأتي ب أثنين كاميرا أمامية وهما 16 ميجا بكسل و12 ميجا بكسل .

الجوال يأتي بميكروفون عازل للضوضاء أثناء المكالمات الهاتفية أو تصوير الفيديو.

ترددات wifi كالتالي hotspot، wifi direct، dual band، wifi 6 a/b/gn/ac.

الجوال يدعم بلوتوث من إصدار 5.0 .

ايفون 13 برو ماكس يأتي بسماعات خارجية بنظام ستريو وصوت جبار.

الجوال يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 25 وات ويدعم شحن لاسلكي عكسي بقوة 20 وات .

4000 مللي أمبير حجم البطارية.

ألوان الهاتف أسود، فضي، ذهبي، أبيض، أزرق.

عيوب جوال آيفون 13 برو ماكس

لايدعم الراديو.

لا يدعم زيادة المساحة التخزينية والاعتماد الكلي علي مساحة الجوال.

سعر إصدارات الجوال باهظة ولكن جودة مقابل سعر من آبل.

شاحن الجوال غير مدمج في العلبة.

سعر جوال iphone 13 pro Max في السعودية وبعض الدول الأخري

سعر الجوال في المملكة العربية السعودية يصل إلي 6000 ريال سعودي.

سعر الجوال في الإمارات العربية المتحدة 5800 درهم إمارتي تقريبا.

سعر الجوال في جمهورية مصر العربية 26000 ألف جنيها مصريا تقريبا.

أما سعر الجوال في السوق العالمي 1600 دولار أمريكي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم مواصفات وعيوب جوال iphone 13 pro Max ومن المتوقع إصدار الجوال وبيعة في الأسواق السعودية في سبتمبر 2021 القادم ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية.