مكالمات الواي فاي في الايفون خطوات تفعيل مكالمات وايفاي WiFi calling على الجوال

ُمكالمات الواي فاي تُُعد أحد أهم الطرق الحديثة والمتطورة التي يمكن الاعتماد عليها من أجل إجراء مكالمات هاتفية عبر الهاتف في حالة ضعف شبكة خط الجوال ومزود الخدمة أو التواجد في مكان لا تصل إليه تغطية الشبكة الخاصة بمزود خِدْمَات الاتصال ، ولا سيما في المواقف الطارئة التي تتطلب إجراء مُكالمات عاجلة عبر الهاتف ، وفي هذا الصدد سوف تتناول السطور التالية توضيح طريقة تفعيل مُكالمات وايفاي WiFi calling على الجوال.

مكالمات الواي فاي

إن مكالمات الَواي فَاي وبالإنجليزية Wi-Fi Calling ؛ هي عبارة عن مكالمات تعتمد على تفعيل تقنية الواي فاي على الهاتف الجوال ، ومن ثم ؛ التمكن من إجراء واستقبال المكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى تغطية خلوية ، حيث إنه في حالة تفعيل الاتصال بشبكة وايفاي في مكان به ضعف في شبكة الاتصال الخاصة بمزود الخدمة أو التواجد في منطقة لا تلها تغطية من الشبكة من الأساس، فهنا يكون من الممكن إجراء المكالمات عبر الواي فاي، ويُذكر أن آيفون يُقدم للمستخدم عدة خِدْمَات مهمة يمكن الحصول عليها دون استخدام برامج مثل طريقة حذف برامج الايفون

مكالمات الواي فاي في الايفون

يُذكر أنه يُمكن لمستخدمي جهاز الجوال المزود بنظام تشغيل iOS الآيفون إجراء مكالمات وايفاي عبر الخطوات التالية:

الذَّهاب إلى قائمة (الإعدادات) على جهاز الآيفون ثم > (الهاتف) ثم > (مكالمات Wi-Fi).

عند توفر شبكة واي فاي ؛ سوف يظهر الاسم الخاص بها في القائمة وذلك بعد اسم شبكة الاتصالات.

يجب هنا تفعيل خِيار (إضافة مكالمات Wi-Fi للاجهزة الأخرى).

يجب هنا الرجوع إلى الشاشة السابقة ، ومنها الضغط على خِيار (مكالمات على الأجهزة الأخرى).

من القائمة الجديدة ؛ يتم تفعيل خِيار (السماح بالمكالمات على الأجهزة الأخرى) ، وسوف تظهر هنا قائمة تتضمن الأجهزة المؤهلة ضمن خدمة (السماح بالمكالمات على ـ).

يتم هنا تفعيل أي جهاز ظاهر يرغب المستخدم في تفعيل مُكالمات الـ Wi Fi عليه.

لا بُد من التثبت أن الأجهزة التي تم اختيارها للاتصال بها بمكالمات واي فاي سوف تقبل الاتصال وذلك من خلال الذَّهاب إلى الجهاز وفتح قائمة (الإعدادات) ثم > Facetime ثم > تفعيل خِيار (مكالمات من iPhone).

إرشادات هامة عند تفعيل مكالمات Wi fi

لا بُد أن يكون الجهاز محتويًا على أحدث إصدار من نظام التشغيل ومن تطبيق Facetime.

يتم تفعيل مكالمات وايفاي بشكل تلقائي على ساعات أبل Apple watch عند تفعيل خِيار (السماح بالمكالمات على الأجهزة الأخرى).

يجب التحقق من ظهور الجهاز المراد إجراء مُكالمات واي فاي معه ضمن قائمة (السماح بالمُكالمات على)

لا بُد من استخدام نفس معرف أبل Apple ID للمستخدم سواء فيما يخص برنامَج Facetime أو الآي كلاود iCloud وذلك على جهاز الأيفون وكذلك على الجهاز الآخر المُراد إجراء مُكالمات وَاي فَاي Wi – Fi معه.