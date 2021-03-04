طريقة مباشرة لتحميل لعبة فورت نايت الشهيرة على جميع الأجهزة 2021

تُحظي الألعاب المصنفة من ألعاب البقاء بشهرة عالمية في جميع الدول ومن أشهر تلك الألعاب لعبة فورت نايت التي تشتهر على أجهزة الموبايلات بجميع أنواعها الأندرويد والأيفون وكذلك أجهزة الكمبيوتر وهي من الألعاب التي يتم لعبها عن طريق أجهزة البلاي ستيشن، يصل أعداد تحميل اللعبة على متجر بلاي حوالي 250 مليون لاعب في جميع أنحاء العالم، تعتبر لعبة من ألعاب الواقع الإفتراضي حيث يدخل اللاعب في جو من الإثارة على أرض لا تحتوي على أيّ مخلوقات بشرية بل ظهور أشياء تسمى الزومبي ونادراً ما يوجد مخلوقات بشرية فتقوم بمهاجمة جميع المخلوقات القليلة جداً ويتم شراء أسلحة مختلفة لإستمرار اللعب ويحصل اللاعب على الكثير من الهدايا والمكافآت للوصول إلي مستويات أعلي ولزيادة خبرة اللاعب.

تحميل لعبة فورت نايت 2021

حصلت اللعبة على العديد من البطولات في مجالات الألعاب لعام 2019 والتي وصل عدد الجوائز المادية لها نحو 30 مليون دولار أمريكي، ويواجه البعض صعوبة في تحميل لعبة فورت نايت بسبب عدة مشكلات تتعلق برسوم جوجل ومتجر بلاي بسبب عدم التوفيق على نسبة الرسوم من قبل الشركات لأجهزة المحمول المختلفة لذلك يتسائل جميع اللاعبين عن طريقة تحميل لعبة فورت نايت.

خطوات تحميل لعبة فورت نايت

أولاً:

القيام بإنشاء حساب على الموقع الخاص بالألعاب موقع Epic Games أحد الشركات الخاصة بلعبة فورت نايت عن طريق التسجيل لإنشاء حساب كنظام أساسي.

ثانياً:

بعد خطوة إنشاء حساب على الموقع نقوم بالضغط على متابعة التحميل، ثم الانتقال إلى صفحة البحث البحث على الصفحة الخاصة بلعبة فورت نايت وتحميل Epic Games Launcher ثم الضغط على أيقونة التحميل ثم الضغط على الإختيار التالي Windows.

ثالثاً:

نقوم بحفظ ملف التحميل اللعبة عن طريق أخذ الرابط نسخ ووضعه في ملف آخر على الجهاز أو في الخارج على سطح المكتب.

ثم فتح الموقع مرة أخري واختيار الملف من الجهاز ثم إعطاء الإذن والسماح عن طريق الرسالة والضغط على نعم.

عند تشغيل البرنامج أضغط على تثبيت حيث يعمل البرنامج الخاص بالموقع بالتحديث التلقائي ثم إدخال البريد الالكتروني الخاص بـ Epic Games والتي تتعدد طرق التسجيل للبرنامج.

البحث عن متصفح اللعبة المسجل بأسم فورت نايت والذهاب إلى الصفحة الرئيسية والضغط على علامة متجر بلاي، يجب الضغط على مربع الأصفر المدون به Get أسفل الصفحة.

الذهاب إلي مكتبة التطبيقات والضغط على تثبيت وسيتم تحميل اللعبة بشكل مباشر على سطح المكتب عند اكتمال عملية التحميل.