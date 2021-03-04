كيفية تحميل جاتا 5 للكمبيوتر 2021 أحدث إصدار Grand Theft Auto V

لعبة جاتا 5 من العاب الفيديو التي تم إصدارها عام 2013، ويزداد البحث عن طريق تحميل جاتا 5 للكمبيوتر لتناسب اللعبة مع أجهزة الكمبيوتر بجميع إصداراته، والأجهزة الضعيفة من الهواتف الأندرويد، فهي في الأصل وضعت لأجهزة البلاي استيشن، والاكس بوكس، وأصبحت من أكثر الألعاب الشهيرة، التي تحتوي على مغامرات وتحدي للفوز باللعبة، ولهذا نوضح لكم في موقع ثقفني كيفية تنزيل لعبة Grand Theft Auto V من أجل الكمبيوتر والأندرويد، مع شرح اللعبة التي وصل عدد مستخدميها لأكثر من 10 ملايين عملية تثبيت على نسخة GTA V للاندرويد.

كيفية تحميل جاتا 5 للكمبيوتر

من ألعاب الفيديو تأتي لعبة ببجي نيو ستيت الجديدة، والباحثين عن شدات ببجي المجانية، وكذلك لعبة ماين كرافت وسكناتها وموداتها، وعن خطوات تحميل جاتا 5 تتم بطرق سهلة سواء تحميل GTA V للاندرويد أو الكمبيوتر، وذلك يتم بمعرفة نظام تشغيل الهاتف في حال التحميل على هاتف أندرويد أو هاتف أيفون، ثم دخول الموقع المخصص بمتجر تطبيقات الهاتف، وفق الشرح التالي:

يمكنك تحميل لعبة GTA V من الدخول على موقع Strem الأصلي

وكذلك من الدخول على موقع Epic Games ثم تنزيل اللعبة

وللكمبيوتر الشخصي يمكنك تنزيل اللعبة بالبحث عن رابط اللعبة الأصلية على متصفح الكمبيوتر

وهناك من يقوم بتنزيل اللعبة من رابط ميديا فير

ثم يتم الضغط على تحميل اللعبة

وانتظر قليلا حتى يتم الانتهاء من التحميل

ثم الضغط على تثبيت اللعبة على جهازك

وبالانتهاء تجد أيقونة اللعبة على سطح المكتب

هنا تجد اللعبة تتطلب تسجيل حسابك على موقع اللعبة

أو طلب إنشاء حساب جديد في حالة عدم سابقة التسجيل

خطوات تنزيل جاتا 5 لعبة Grand Theft Auto V على الأندرويد

دخول تحميل الألعاب يتم من الدخول على تطبيق متجر جوجل بلاي المخصص لتشغيل هواتف الأندرويد، ثم الضغط على تثبيت اللعبة، والتي تقوم هذه اللعبة على قصة شخص يورط في سرقة بنوك ومريض نفسي، فيقوموا بتنفيذ سلسلة من عمليات السطو الخطيرة، وتتميز اللعبة بوجود حزمة للمبتدئين.

فيديو لعبة جاتا 5 الأصلية

لكي تعرف طريقة اللعب بعد تحميل جاتا 5 للكمبيوتر

متطلبات تشغيل GTA V للكمبيوتر

تعمل على أنظمة تشغيل الويندوز 64bit

رامات ما بين (3-8) GB

مساحة اللعبة 53GB

تتميز لعبة جاتا 5 للكمبيوتر تجد أنها لعبة ممتعة ومشوقة فلا تصاب بالملل، كما توفر إضافة أغاني باللعبة.