نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق جديدة لشحن شدات ببجي مجانا 2021 وخطوات تنزيل ببجي 2 نيو ستيت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي موبايل مجانا 2021 وكيفية تحميل ببجي 2 نيو ستيت، عادة ما يبحث مستخدمي لعبة ببجي موبايل عن كيفية شحن شدات ببجي مجانا 2021 من أجل استكمال اللعبة بشكل سلس والحصول على كافة المعدات والأدوات اللازمة للإكمال في اللعبة والوصول إلى أعلي المستويات، وهذا ما سنوفره لكم عبر هذا المقال المقدم من موقع ثقفني، وأيضا سنوضح إليكم خطوات تحميل لعبة ببجي 2 والتي تحمل اسم ببجي نيو ستيت التي تم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة الماضية تابعونا في السطور التالية.

طرق شحن شدات ببجي مجانا 2021

نجد أن من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها مؤخرا هي موقع شحن شدات ببجي موبايل مجانا عن طريق الاي دي، وأيضا طريقة شحن UC ببجي مجانا، حيث يوجد هناك الكثير من الطرق الشرعية التي تمكنك من خلالها بسهولة الحصول على عدد من الشدات واليكم أهمهم:

أولا يمكنك شحن شدات ببجي من خلال متابعه الإعلانات التي تظهر داخل الحساب الشخصي في داخل اللعبة وعند متابعتها إلى النهاية يمنحك عدد من الشدات و الهدايا المجانية التي تستخدم في اللعبة.

من خلال متابعه الإعلانات التي تظهر داخل الحساب الشخصي في داخل اللعبة وعند متابعتها إلى النهاية يمنحك عدد من الشدات و الهدايا المجانية التي تستخدم في اللعبة. أما عن الطريقة الأخرى يتم الدخول إلى متجر جوجل بلاي، والدخول إلى الإعدادات ومنها اختيار البلد وتحويلها إلى أمريكا يصبح لديك حساب أمريكي، ثم الذهاب إلى مربع البحث، والبحث عن التطبيقات التي يمكنك من خلالها الحصول على الكثير من النقاط، وتحويل هذه النقاط إلى شدات ببجي موبايل أو شحن جواهر فري فاير مجانا.

أما الطريقة الثالثة و هي الأكثر أماناً هو الشحن عن طريق موقع شحن شدات ببجي midasbuy ثم إدخال الايدي الخاص باللاعب، واختيار عدد الشدات المراد شحنها إلى اللعبة، واختيار البلد التابع لها، ثم اختيار طريقة الدفع المناسبة إليك وخلال دقائق سوف تصل الشدات ومعها بعض الشدات المجانية.

تنزيل لعبة ببجي 2 نيو ستيت

أما عن خطوات تنزيل لعبه ببجي نيو ستيت الجديدة فلابد من توافر بعض الأشياء من اجل تنزيلها، مثل أن يكون الهاتف الاندرويد الخاص بك على نظام تشغيل 6.0 فأكثر، وان لا تقل الذاكرة عن 2 جيجا بايت، ويتطلب متجر جوجل بلاي التسجيل المسبق في اللعبة من أجل تحميلها، وأيضا لم يتم تنزل رابط تحمل اللعبة عبر متجر أب ستور حتى وقتنا الحالي.

شحن UC ببجي مجانا

يمكن الحصول على عدد مناسب من الشدات بواسطة الإعلانات التي تُعرض داخل حسابك الشخصي بداخل اللعبة، كل ما عليك فعله هو ترك الإعلانات حتى النهاية بدون إزالتها أو تخطيها، وبالتالي سوف يصلك عدد مناسب من الشدات وأيضاً عدد من الهدايا التي تُستخدم بداخل اللعبة، ومع تكرار هذه العملية سوف تحصل على عدد كبير من الشدات مجاناً وبدون دفع أي مبالغ مالية.