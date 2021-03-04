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عمر شويل - جدة أسعار الذهب في السعودية وانخفاض جديد، انخفاض أسعار جرام الذهب في المملكة العربية السعودية وذلك وفقا لما أعلن عنه صباح اليوم من قبل شعبة الصاغة في المملكة حيث تعرض المعدن النفيس في صبيحة تعاملات اليوم الثلاثاء انخفاض ملحوظ وكبير يصل إلى 3 ريالات في الجرام الواحد، وياتي هذا الانخفاض بالتزامن مع الانخفاض الذي يشهده سعر جرام الذهب على مستوى السوق العالمي.

انخفاض سعر الذهب بالسعودية

انخفاض سعر الذهب بالسعودية، ووفقا للتقرير العالمي تعرض المعدن النفيس لتضرر كبير في سعره في السوق العالمي والذي يأتي نتيجة بداية تعافي العملة الخضراء حيث نعلم ان العلاقة بينهما عكسية، ليتخلى المعدن النفيس بذلك عن مكاسبه التي حققها في الفترة الماضية بنسبة تزيد عن ال1% وقد شهدت التعاملات ليلة امس الاثنين انخفاض لأسعار الذهب مع ارتفاع سعر الدولار والذي أتى بسبب مخاطرة عدد من المستثمرين لدعم العوائد والسندات المالية الامريكية،

أسعار الذهب اليوم

ليسجل المعدن النفيس بذلك الانخفاض 1724.5 دولار في الأوقية الذهبية لتصل نسبة الانخفاض في سعر 0.52% في ختام جلسة التداول مقارنة بالقفزة التي حققها في بداية الجلسة وهى 1.1% ليتراجع بذلك قيمة العقود الآجلة الأمريكية والسندات الذهب لتسجل في تسوية الجلسة 1723 دولار للأوقية الواحدة.

أما عن أسعار الذهب والتي تم تسجيلها في بداية تعاملات اليوم في المملكة السعودية:

حيث سجل المعدن الأصفر عيار 21 جم وهو أكثر عيارات الذهب تداولا في المملكة السعودية والأكثر مبيعا وشراءا سجل نحو 180.71 ريال للجرام أي ما يعادل 48.19 دولار مقارنة بختام سعر أمس والذي سجل 183.26 ريال ما يعادل 48.86 دولار، بينما سجل ذهب عيار 24 جم 206.53 ريال مقارنة بسعر أمس 209.43 ريال، وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 3 ريال أيضا ليسجل 154.90 مقابل سعر امس 157.80 ريال.