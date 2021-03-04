نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي.. شاهد النسخة الجديدة PUBG: New State في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصدر التحديث الأخير من لعبة ببجي موبايل الشهير محرك البحث جوجل خلال الأيام الماضية، وذلك بعد إعلان شركة Krafton المالكة للعبة عن بدء تلقي طلبات التسجيل المسبقة، على أن يكون تسجيل تلك الطلبات عبر متجر تطبيقات هواتف الأندرويد جوجل بلاي فقط، على أن يتم إصدار النسخ المخصصة لباقي أنظمة التشغيل ومنصات الألعاب خلال الأسابيع المقبلة، وقد جاءت النسخة الجديدة من أحدث ألعاب المغامرات والحركة تحت عنوان PUBG: New State.

نسخة مجانية في تحديث لعبة ببجي الأخير

وفق تقارير صحفية منشورة فقد جاء تحديث لعبة بابجي الأخير PUBG: New State في صورة لعبة مجانية تجريبية لهواتف الأندرويد في البداية، وقد ذكر موقع India To Day أن الشركة قد اتجهت إلى هذا الأمر نتيجة رغبتها في كسر بعض الحواجز التقليدية المنتشرة حول اللعبة، والتي صدرت النسخة الأولى منها خلال عام 2017، لتحقق لعبة بابجي خلال تلك المدة العديد من النجاحات والمكاسب للشركة المنتجة.

معلومات عن لعبة ببجي الجديدة

تابعنا معكم في مقال سابق خطوات وشرح لكيفية تحميل الإصدار الأخير من لعبة ببجي موبايل الجديدة، حيث توجد العديد من الألعاب في فئة الأكشن والمغامرة، ومن أشهرها ألعاب Fortnite و Call Of Duty و Mine Craft وغيرها الكثير، ويعتبروا من أبرز المنافسين في تلك الفئة للعبة ببجي موبايل.

قد أكدت بعض الأخبار أن النسخة الأخيرة PUBG: New State سوف توفر العديد من المزايا التقنية للسيطرة على تلك الفئة من اللاعبين، ومن أبرز المعلومات المتوفرة ما يلي:

1- وفق وصف اللعبة المنشور عبر متجر تطبيقات جوجل فإن أحداثها تدور خلال عام 2051، يتنافس خلالها العديد من الفصائل للبقاء على قيد الحياة، وهو الأمر الذي يشبه كثيراً أفلام هوليود التي تحكي قصص نهاية العالم.

2- تتركز فكرة النسخة الجديدة PUBG: New State حول بقاء 100 لاعب أو فريق، يتم المنافسة فيما بينهم حتى النهاية وبقاء فرد أو فريق واحد على قيد الحياة، مع إضافة ميزة لتحسين المنطقة الزرقاء وتقليصها بصورة سريعة، وذلك لدفع اللاعبين وإجبارهم على تسريع عملية البحث عن الأسلحة والمركبات والمواد الاستهلاكية.