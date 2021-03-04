نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيلجرام يكشف تحديثات مهمة لمنافسة تطبيق الواتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد هذه الفترة العديد من التحديثات الأخيرة التي تضمها التطبيقات ومن ضمنها تطبيق الواتساب بعد الإعلان الأخير، فقد لاحظ تطبيق الواتساب أن هناك عدد من المستخدمين قاموا بحذف التطبيق وحذف حساباتهم بعد سياسة الشروط الجديدة التي تم تأجيلها إلى شهر مايو، وبدأ المستخدمين في البحث عن تطبيقات بديلة للواتساب ومنها تيلجرام وتطبيق سيجنال، حيث شهد زيادة في عمليات البحث حول هذه التطبيقات باعتبارها تحمل نفس ميزات تطبيق الواتساب بالإضافة إلى استخدامها بسهولة وميزة الأمان التي يبحث عنها الشخص المستخدم، وقد أوضح تطبيق التيليجرام عن تحديثات مهمة يسعى إلى تطبيقها على كافة المستخدمين لبقاء المستخدم وذلك بغرض منافسة تطبيق الواتساب، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا التحديثات الأخيرة التي يسعى إليها تيلجرام.

تحديثات جديدة في تطبيق تيليجرام:

أعلن تطبيق تيليجرام عن عدد من التحديثات الجديدة التي يسعى إلى إطلاقها في التطبيق وذلك بهدف جذب العديد من المستخدمين الجدد، وفي ذات الوقت استغلال سمعة تطبيق الواتساب بعد شن الهجوم عليه في الفترة الأخيرة وتراجع المستخدمين عن هذا التطبيق خاصة بعد نشر سياسة الخصوصية الجديدة، وبعد ذلك أعلن عن تأجيلها لفترة من الزمن بعد ما ثار من جدل وزادت الشائعات حول هذه السياسة، وتشمل تحديثات تيليجرام:

خدمة إخفاء الرسائل تلقائياً

إنهاء صلاحية روابط الدعوات

مجموعات الدردشة غير محدودة العدد

ومن الجدير بالذكر أن هذه التحديثات تمت الإشارة إليها بعد الانتقادات التي تم توجيهها إلى تطبيق الواتساب، فقد أعلن عنها مؤخراً ليتم تبادل البيانات مع الفيسبوك وهذا ما أثار مخاوف العديد من المستخدمين، ودفعهم إلى البحث عن تطبيقات مشابهة وكان منهم تطبيق تيليجرام حيث تجاوز عدد المستخدمين لهذا التطبيق حوالي 2 مليار من جميع أنحاء العالم.

هل تساعد تحديثات تيليجرام على إزاحة تطبيق الواتساب؟

وفقاً للإحصائيات الأخيرة التي تم رصدها بعد مواجهة تطبيق الواتساب والجدل الذي أثار، عدد مستخدمي تطبيق تيلجرام يصل إلى 500 مليون شخص، ومع ذلك فهو لا يمكن أن يقوم بإزاحة تطبيق الواتساب بكل سهولة من وجهة نظر العديد من الخبراء في عالم التكنولوجيا والتقنية.

التحديثات الصوتية مستقبل تطبيقات المراسلة:

أضاف تطبيق التيلجرام ميزة جديدة وهي التحديثات الصوتية، وهي ما أشارت إليها بعد الخبراء في أحدى المواقع الهامة أن التحديثات الصوتية التي تم إدخالها على نظام تيليجرام، هي أمر مهم لأن الصوت هو مستقبل تطبيقات المراسلة، علماً بأن تطبيق تيليجرام من أهم التطبيقات التي يتم البحث عنها يومياً بشكل حصري، خاصة بعد إعلان الواتساب عن سياسته الجديدة وتطبيقها خلال الأيام القادمة.