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عمر شويل - جدة كيفية شحن شدات ببجي مجانا 2021 سوف نوضح ذلك عبر موقعنا، فهي لعبة تُلعب بصورة جماعية من خلال الإنترنت، ويمكن أن يجتمع بها الأصدقاء ويلعبون مع بعضهم البعض، أو من الممكن أن ينضم اللاعب إلى الفريق الموجود في وقت فتحت اللعبة، وتعتمد اللعبة على السرعة والمهارات في تحريك المقاتل الخاص باللعب لكي يستطيع التخفي والهرب من اللاعبين الآخرين الذين يبحثون عنه لكي يقتلوه لان المتبقي لنهاية اللعبة هو الذي سوف يفوز على اللاعبين الآخرين.

لعبة ببجي

هي من أهم الألعاب الإلكترونية التي عرُفت في جميع العالم، حيث يُمكن لعبها على أنظمة الويندوز، والأندرويد والأكس بوكس، والبليستيشن فور، وتدعم اللعبة جميع لغات العالم ومن أهمها اللغة الانجليزية والفرنسية والعربية.

طريقة لعب لعبة ببجي

تُلعب اللعبة بعد سقوط اللاعبين من الطائرة وينزل على أرض المعركة، وتبدأ اللعبة عن طريق المنظار الخاص باللاعب الأول، ويتم التصويب من خلال هذا المنظار على اللاعبين الآخرين لكي يستطيع اللاعب القضاء عليهم ليكون من المؤهلين للفوز بهذا الدور، ويستطيع دخول الدور الواحد أكثر من مئة لاعب يلعبون مع بعضهم.

وإذا لم يوجد لاعبين في هذا الوقت الذي يرغب الشخص في اللعب فيه تقوم اللعبة بتعيين خوادم خاصه بها ليأخذوا محل اللاعبين، أما إذا قام اللاعب بالدخول في فريق فلا يربح الشخص فقط، بال يربح الفريق بأكمله، وعندما يخرج اللاعب يكون معه ذخيرة مُعينة مقدمه له من اللعبة غير الذخيرة والأسلحة الخاصة به التي من الممكن أن يقوم بشرائها من اللعبة.

كيفية شحن شدات ببجي مجانا 2021

الكثير من اللاعبين المدمنين على الألعاب الإلكترونية يقومون بدفع الكثير من الأموال لكي يحصلون على شهادات وذخائر نقابة هذا المال، لأن البعض منهم يلعب لكسب المال فقط وليس للمتعة.

ولكن يوجد لاعبين آخرين يبحثون عن التسلية وتمضية وقت فراغهم على لعبة ببجي الشهيرة ولا يريدون خسارة أموالهم في الألعاب الإلكترونية، ويبحثون عن طريقة يقومون بها بالحصول على شدات وأسلحة مجانيه بدون دفع أي نقود مقابلها.

وطريقة شحن الشدات المجانية تتمثل في مشاهدة الإعلانات التي تظهر في اللعبة وخاصة إذا كان الإعلان فيديو، فسوف تحصل على شدات بشكل مجاني بشرط سماعها للنهاية.