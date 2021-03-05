طريقة شحن جواهر فرى فاير free fire diamonds عبر ID

لاقت لعبة فرى فاير الالكترونية المزيد من البحث على مختلف مؤشرات البحث الخاصة بالألعاب حيث يرغب الجميع في معرفة طريقة مجانية لشحن جواهر اللعبة، وتعتبر لعبة فرى فاير من أحد الألعاب التي تمكنت من تحقيق أرباح كبيرة خلال العام الماضي حيث تمكنت من جذب ملايين المستخدمين لها من مختلف أنحاء العالم العربي والدولي، والتعرف على الطرق المجانية لشحن جواهر لعبة فرى فاير من خلال هذا المقال.

لعبة فرى فاير

تتشابه لعبة فرى فاير مع اللعبة المشهورة بابا بجى إلا أنها تتطلب نسخة أقل منها، وهي أحد الألعاب الالكترونية القتالية وتبدأ اللعبة بمشاركة 50 لاعب يتواجدون على اللعبة اون لاين في وقت واحد، ويسعى كل لاعب للبقاء على قيد الحياة بمختلف الطرق والسبل حيث يقوم اللاعب بالبحث عن الأسلحة التي تجعله يحارب دفاعا عن نفسه، وتنتهى اللعبة بفوز لاعب واحد فقط وهو من يبقى حيا حتى نهاية اللعبة، وعليه يتطلب من اللاعبين أن يمتلكوا العديد من الجواهر لشراء المعدات التي تساعدهم على البقاء حيا طوال اللعبة.

شحن جواهر فرى فاير

ويمكن شحن جواهر فري فاير من خلال موقع ihack.games والذي يرجع الى الشركة المالكة للعبة وهى غيرنا حيث تقدم اللعبة مقابل شحنك 310 جوهرة ب3 دولارات هدية 340 جوهرة مما يعد احد الصفقات الرابحة لك ولا يتطلب الأمر منك سوى اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول الى الموقع ihack.games

اختيار لعبة فرى فاير جيم من القائمة الرئيسية أمامك.

اختيار الطريقة التي ترغب بتسجيل دخولك للعبة امام اسم المستخدم أو من خلال بياناتك على الفيس بوك.

يجب ربط اللعبة ببياناتك على الفيس بوك في تلك الحالة.

اضغط على شحن الجواهر.

قم باختيار العرض الذي ترغب في شراؤه.

قم بإضافة طريقة الدفع الخاصة بك.

انت الآن جاهزا لاستقبال الجواهر لبدء اللعبة.