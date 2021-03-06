نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دليلك الكامل حول ايفون 13 iphone الجديد 2021 إمكانياته المتوقعة وموعد نزوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف ايفون 13 iphone الجديد بتفاصيله وموعد صدوره من الأشياء التي يبحث عنها العديد من متابعي شركة Apple بأجهزة الايفون الخاصة بها، لذلك سنتحدث فيما يلي عن بعض المعلومات التي قامت الشركة وبعض الجهات الأخرى بالإعلان عنها، حول تسريبات جوال ايفون الجديد، ومميزاته المتوقعة، فضلًا عن موعد طرحه بالأسواق.

حيث تستعد شركة Apple لإصدار أربعة أجهزة iPhone جديدة في وقت لاحق من هذا العام، ويعتبر هذا مشابهًا بشكل كبير للمجموعة الحالية التي أطلقتها الشركة من هواتف iPhone 12، وكما توقع خبير السوق التكنولوجي مينغ تشي كو في مذكرة للمستثمرين يوم الإثنين الماضي أن الهاتف يحتوي على العديد من مواصفات التي سنقوم بالحديث عنها في السطور القليلة المقبلة.

هاتف ايفون 13

بدايةً، نجد إن هاتف iPhone 13 لعام 2021 يمكن أن يحتوي على حافة علوية صغيرة وهي المنطقة المخصصة للكاميرا الأمامية، ونتيجةً لذلك فمن المتوقع أن يزيد ذلك من مساحة الشاشة الأمامية المتاحة للهاتف.

ووفقًا للمذكرة أيضًا، سيتميز الطراز الجديد من هواتف شركة Apple باحتوائه على بطارية أكبر بفضل التصميم الداخلي الجديد الموفر للمساحة، وأيضًا أجهزة مودم تقوم بتحسين خدمات الجيل الخامس 5G من شبكات الإنترنت والهاتف، وبالطبع ستهدف الشركة إلى وضع كاميرا أفضل في هذه النسخة من الهاتف.

كما يتوقع مينغ تشي كو أن يكون iPhone 13 الجديد بنفس حجم الهاتف الحالي iPhone 12، وبشكل أدق، فسيأتي الهاتف بحجم ميني وبشاشة 5.4 بوصة، بالإضافة لصدوره باثنين من الموديلات بشاشة بحجم 6.1 بوصة، وموديل واحد من النوع ماكس MAX بشاشة يصل حجمها إلى 6.7 بوصة.

وفقًا لآخر استطلاع لخبير السوق التكنولوجي مينغ تشي كو، فبعد تغيير تشكيلة الهواتف المحمولة بتصميم جديد مع حجم شاشة جديد، واتصال بشبكات الإنترنت بقوة 5G، فهي تهدف إلى تحقيق طفرة مبيعات كبيرة في عام واحد، وجعل طراز هذا العام أقرب إلى الطراز السابق، والذي يطلق عليها اسم نموذج S، من خلال إجراء تغييرات داخلية كبيرة على التشكيلة الحالية لهواتف شركة Apple.

تجدر الإشارة، إلى سوق الهواتف الذكية، تشهد طفرة غير مسبوقة حاليًا، خاصة مع طرح أحد أقوى المنافسين لشركة Apple وبالطبع الحديث عن العملاق الكوري سامسونج، لسلسلة هواتف مثل Samsung a32 ، و Samsung a72 ، و Samsung a52 ، و Samsung m62 .

مواصفات هاتف iphone 13

قال مينغ تشي كو إن جهاز iPhone 2021 أثقل قليلاً من سابقه، لكنه يمكن مقارنته بإصدار Apple الحالي، من حيث أنه يحتوي على مستشعر ليزر متقدم داخل الكاميرا، ويتضمن أيضًا شاشة يمكن تحديثها مرتين أسرع من شاشة الهواتف الحالية، حتى يتمكن المستخدمون من استخدام الجهاز بسلاسة أكبر.

غالبًا ما يركز المحلل الموثوق مينغ تشي كو على سلسلة التوريد الآسيوية التي تصنع مكونات Apple الإلكترونية لوصف المنتجات التي لم يتم إطلاقها بعد بشكل دقيق.

وبعد عام 2021 يتوقع مينغ أن تتخلى شركة Apple عن إطار الشاشة الأمامية، وتبدأ في استعمال شكل الثقوب أو كما يطلق عليها Dots، التي تشمل الكاميرات مثل أجهزة Samsung الحالية.

بالنسبة لكاميرا ايفون 13 ، فالمتوقع أن يتم ترقيتها، وعلى وجه التحديد على مستوى العدسة، لتكون فائقة الاتساع، لتصل إلى فتحة f/1.8، كما يتوقع للكاميرا الجديدة، أن توفر خاصية الضبط التلقائي للصورة.

بعد نجاحها الكبير، في السنوات القليلة الماضية، من المقرر أن تواصل شركة آبل، الاعتماد على شاشات OLED في هاتفها الجديد iPhone 13 ، على أن تعلن الشركة تخليها عن شاشات LCD التقليدية، وستأتي الشاشة بمعدل تحديث مقداره 120 هرتز، والذي لم تطرحه الشركة في الإصدار السابق لسلسلة iphone 12 لمخاوفها من تأثيره على عمر البطارية.

بالنسبة للشحن، فليس من المتوقع أن تتخلى آبل عن تقنيتها للشحن اللاسلكي عبر شاحن MagSafe، غير المعتاد عليها بالنسبة لشريحة كبيرة من مستخدمي iphone، غير أنها قد تنوع أيضًا بين إمكانية الشحن السلكي المعروفة Lightning أو USB Type-C.

ومن المتوقع كذلك، أن تخلو علبة ايفون 13 من الشواحن، على غرار ما تم مع الساعات الذكية Watch SE ، والذي بررته الشركة حينها بالحفاظ على البيئة، رغم لجوئه لبيعه بشكل منفصل!.

سعر ايفون 13

أما عن الأسعار المتوقعة لسلسلة هواتف iphone 13 الجديد، فمن المتوقع أن لا تخرج بعيدًا عن أسعار سلسلة iphone 12 السابقة، وذلك على النحو التالي:

توقعات سلسلة هواتف ايفون المستقبلية

يتوقع أن تقوم شركة Apple الأمريكية بإطلاق هاتف كامل مع شاشة أمامية بدون حافة ومستشعر بصمة في الجزء السفلي من الشاشة، وفي وقت مبكر من عام 2023، حيث ستظهر كاميرا فوتوغرافية متقدمة توفر صورًا مكبرة ومجال رؤية ضيق.

حيث نجد إنه في عام 2017، اعتمدت شركة Apple على خاصية Face ID، وهو نظام للتعرف على الوجه من تقنية مستشعر بصمات الأصابع، والذي يعمل بالمناسبة بشكل جيد عندما يرتدي المستخدم الكمامة في ظل ظروف الجائحة الحالية.

يشير محللو التكنولوجيا إلى أن شركة آبل تعمل على إنتاج هواتف محمولة قابلة للطي من المقرر إطلاقها في عام 2023، على غرار سلسلة أجهزة سامسونج Galaxy Fold، بالإضافة إلى منتجات شركات أخرى مثل هواوي.

وكذلك يمكن أن تقدم الشركة في ربيع عام 2022 أو في ربيع عام 2023 هواتف منخفضة السعر بالجودة الحالية المعروفة لهواتف ايفون.

موعد طرح أيفون 13 في الأسواق

تباينت المواقع والوكالات، حول موعد تداول جهاز iphone الجديد في الأسواق، فالبعض يعتقد أن يكون ذلك، في الربع الأخير من العام الجاري 2021، وهو الغالب، وهو يتراوح على وجه التحديد، ما بين سبتمبر أو أكتوبر، وربما يصدر قبل ذلك بفترة قليلة.

أما عن سبب توقعنا في “ثقفني” لهذا، فيرجع إلى أن شركة Apple عودتنا خلال السنوات الـ10 الأخيرة، على طرح هواتفها، خلال الربع الأخير من العام المقترح، فعلى سبيل المثال، تأخرت الشركة الأمريكية الرائدة، لأسباب فنية، في طرح إطلاق جهاز IPhone 12 حتى شهر أكتوبر من العام الماضية 2020.

الخاتمة

تعرفنا في السطور السابقة على تسريبات ايفون 13 iphone الجديد 2012، وأبرز المعلومات المتوقعة حوله، بالإضافة لإمكاناته والسعر المتوقع مع نزوله إلى الأسواق الخليجية والعربية والعالمية.