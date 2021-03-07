تسجيل دخول البوابة الالكترونية للتطبيقات التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، حيث تقدم البوابة الإلكترونية العديد من الخدمات الإلكترونية التي يحتاجها المتدربين وشاغلي الوظائف التعليمية في المملكة العربية السعودية، فمن خلال هذه البوابة الإلكترونية ساعدت في تسهيل التعامل مع التطبيقات المختلفة، ويمكنكم معرفة المزيد عبر موقع محتويات وكيفية تسجيل دخول البوابة الإلكترونية للتطبيقات.

البوابة الالكترونية للتطبيقات

البوابة الإلكترونية للتطبيقات التي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لشاغلي الوظائف التعليمية في مناطق المملكة العربية السعودية، والتي سهلت على شاغلي الوظائف التعليمية الحصول على التدريبات اللازمة والوصول إلى التطبيقات المهمة التي يجب الإنضمام لها أو الدخول من خلالها لإستمرارية العملية التعليمية.

ومن بين التطبيقات المحتوية عليها تطبيق الروضة الإفتراضية، ومنصة مدرستي التعليمية، وفيه برنامج كلاسيرا للتعليم الإلكتروني وغيرها، وهو الأمر الذي ساهم في تقديم عملية تعليمية متكاملة وعالية الكفاءة والجودة، وتخدم بوابة التدريب الإلكترونية شاغلات الوظائف التعليمية فقط مثل (قائدة أو إدارة، مكتب، مشرفة، وكيلة، معلمة، مرشدة، ولا تشمل المساعدة الإدارية، ومن أهم الخدمات المتاحة على البوابة الإلكترونية مايلي:

التسجيل في الدورات.

التقييم الإلكتروني.

استعراض الخطط.

رسائل التذكير.

تحضير المتدربات.

طباعة الشهادات.

إضافة الخطط والخطابات والتقارير.

تسجيل دخول البوابة الالكترونية للتطبيقات

يمكن لقائدة المدرسة أو المنسقة، أو المدربة، أو المسؤولة، أو غيرها من شاغلي الوظائف التعليمية القيام بالدخول إلى الحساب الخاص بهم على البوابة الإلكترونية للتطبيقات من أجل الحصول على الخدمات المختلفة، لذلك بالإمكان تسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية بكل سهولة عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للبوابة الإلكترونية للتطبيقات "من هنا".

اختر المعلمون أو المعلمات.

قم بإختيار نوع المستخدم بالضغط على الأيقونة المطلوبة قائد أو منسق أو مدرب أو مسؤول أو متدرب.

أدخل رقم السجل المدني الذي تم الحصول عليه من القائدة.

أدخل كلمة السر الخاص بك.

اضغط على تسجيل الدخول.

الان سوف يتم الدخول إلى الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية، ويمكن استعراض الدورات المتاحة أو طباعة كشوف التحضير المختلفة، أو تحضير المتدربات إلكترونياً وغيرها من الخدمات.

رابط البوابة الالكترونية للتطبيقات

تقدم البوابة الإلكترونية للتطبيقات عدد كبير من الخدمات التي يستفيد منها المتدربون في البوابة، وقد قامت إدارة التدريب التربوي بتوفير الدورات المناسبة والتي تسمح لجميع متدربيها بالتطور وزيادة معدل الخبرة الخاص بهم بكل سهولة، لذا بالإمكان التسجيل في البوابة بكل سهولة من خلال الرابط المباشر "من هنا".

وبهذا نكون قد بينا لكم كيفية تسجيل دخول البوابة الالكترونية للتطبيقات، وشرحنا الخدمات التي يمكن الحصول عليها من البوابة الإلكترونية، كما قدمنا رابط الموقع الرسمي للبوابة الالكترونية للتطبيقات.