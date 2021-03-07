قامت شركة ”فورد“ الأمريكية باستدعاء بعض سيارات Mustang Mach-E بعد تسليمها للعملاء.
وقالت الشركة في بيان إنه ”أثناء عمليات الفحص لتقديم مستويات عالية من الجودة ورضا العملاء، اكتشفت فورد أن مسامير الأطر الفرعية لم يتم التشديد عليها في بعض المركبات طبقا للمواصفات“.
وأضافت أنه ”لم يتم الإبلاغ عن أي حوادث متعلقة بهذه المشكلة“، مشيرة إلى أنه ”من بين حوالي 1.258 سيارة تأثرت بهذا الاستدعاء، هناك أقل من 75 سيارة تم تسليمها إلى العملاء“.
وذكرت الشركة الشهيرة أن ”سيارات الكروس أوفر Mach-E المتبقية ستتم صيانتها قبل تسليمها للعملاء“.
وبالرغم من ذلك، تواجه سيارة Ford Mustang Mach-E تأخيرا في التسليم، حيث من المتوقع أن تتعرض حوالي 4500 سيارة للتأخير، ومن غير الواضح ما إذا كان سحب بعض السيارات سيتسبب في مزيد من التأخير أم لا.
وعلى الجانب الآخر، كشفت شبكة ”سي.إن.إن“ الأمريكية أن شركة ”تسلا“ لصناعة السيارات بدأت تخسر حصتها في السوق بين مشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي يبدو في صالح سيارة Ford Mustang Mach-E.
وأوضح تحليل أجرته شركة ”مورغان ستانلي“ أن حصة تسلا في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية انخفضت إلى 69٪ في فبراير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”فورد” تستدعي بعض سيارات ..Mustang Mach-E بسبب عيوب في التصنيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.