شحن شدات ببجي مجانا 2021 خطوة بخطوة في 4 دقائق

شحن شدات ببجي مجاناً من الألعاب المشهورة حول العالم لعبة ببچي موبايل وصنفت من أكثر الألعاب القتالية المميزة، حيث أن هذه اللعبة المفضلة من قبل الكثير من المستخدمين الذين يفضلون الألعاب القتالية، ومن خصائص هذه اللعبة ما يسمى بالشدات حيث أن هذه الشدات تساعد فى الربح بطريقة سريعة، وضرورية من أجل الفوز على جميع الخصوم الموجودين داخل اللعبة وذلك لأنها تتيح للاعب الكثير من الأسلحة الجديدة وأيضا ملابس جديدة داخل اللعبة.

شحن شدات ببچى مجانا

بما أن هذه الشدات تعتبر هامة ويسعى الكثير من المستخدمين لشحنها بطريقة مستمرة، فيوجد الكثير من الخطوات التي عند إتمامها يتم شحن الشدات بطريقة سهلة ولكن غير مجانية، لذلك يجهل الكثير الخطوات الصحيحة التي تمكن من الحصول على شدات ببجي المجانية، يوجد الكثير من المواقع المتخصصة في الإعلانات الخاصة بالبرامج وتحميل البرامج الأخرى، هذه المواقع التي تعطي الزوار شدات مجانية ويتم تحويل هذه الشدات إلى مبالغ مالية تضاف إلى حساب المستخدم الشخصي، وعن طريق هذا الحساب يمكن شراء شدات ببجي بشكل مباشر مرة أخرى من التطبيق الخاص به.

الحصول على شدات ببجي مجاناً

يوجد خطوات مضمونة يمكن عن طريقها الحصول على 1250 شدة يمكن للمستخدم استخدامها في لعبة ببجي موبايل، من خلال إتباع الخطوات التي تتمثل في:

يبدأ اللاعب في فتح متجر جوجل بلاي الأمريكي.

يقوم اللاعب بتحميل برنامج Rozwin وبعد الانتهاء من التحميل، يقوم المستخدم بملء البريد الإلكتروني الخاص بالچيميل للمستخدم .

يقوم اللاعب ببناء الحساب الشخصي جديد خاص به لاستخدامه في نقل الشدات.