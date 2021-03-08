الكشف عن موعد إطلاق نظارات ”أبل” للواقع المختلط والمعزز

كشفت مصادر مقربة من شركة ”أبل“ الأمريكية، أن الشركة العملاقة تعتزم إطلاق نظارة الواقع المختلط التي يتم الحديث عنها باستمرار منذ فترة طويلة، في منتصف عام 2022، تليها نظارات الواقع المعزز بحلول 2025، وذلك وفقا للمحلل الشهير مينغ تشي كو، الموثوق في أخباره المنقولة عن الشركة.

وأوضح مينغ تشي كو، أن خريطة طريق منتجات الواقع المختلط والواقع المعزز من ”أبل“ تشمل 3 مراحل.

وذكر أن المراحل الثلاث تلك، هي نظارة الرأس بحلول عام 2022، والنظارات العادية بحلول عام 2025، والعدسات اللاصقة بين عامي 2030 و 2040.

وتوقع أن منتج نظارة الرأس يوفر تجارب الواقع المعزز والافتراضي، بينما من المرجح أن تركز النظارات العادية والعدسات اللاصقة على تطبيقات الواقع المعزز.

وقال مينغ تشي كو: إن ”العديد من النماذج الأولية لنظارات الواقع المختلط من أبل تزن حاليًا بين 200 و 300 غرام، لكن من المفترض تخفيض الوزن النهائي إلى ما بين 100 و 200 غرام، إذا تمكنت أبل من حل المشكلات التقنية، مما يجعلها أخف وزنًا بكثير من العديد من أجهزة الواقع الافتراضي الحالية“.

وتوقع مينغ تشي كو، أن يبلغ سعر نظارة الرأس نحو 1000 دولار في الولايات المتحدة، بما يتماشى مع سعر آيفون الرائد، لافتا إلى أن نظارة الرأس ستكون مزودة بشاشات Micro-OLED من سوني وعدة وحدات بصرية لتوفير تجربة الواقع المعزز الشفافة، مضيفا أن النظارة يمكن أن تقدم أيضا تجربة الواقع الافتراضي.

ويعتقد مينغ تشي كو، أن نظارة الرأس من ”أبل“ لديها القدرة على توفير تجربة غامرة أفضل بكثير من منتجات الواقع الافتراضي الحالية.

ويتطلع إلى دمج نظارات ”أبل“ مع سيارة أبل التي يُشاع عنها منذ فترة طويلة، والتي من المحتمل أن تكون على بعد عدة سنوات.