شركة أبل تطلق مجموعة من التحديثات لمعالجة ثغرة أمنية في WebKit

أصدرت شركة ”أبل“ مجموعة من التحديثات وهي iOS 14.4.1 وmacOS 11.2.3 لمعالجة ثغرة أمنية في متصفحها WebKit الذي يتم استخدامه بشكل أساسي في تشغيل متصفح الويب سفاري، وتوصي الشركة بأهمية تنزيل التحديثات في أقرب وقت ممكن.

وأفاد موقع ”engadget“ أن شركة أبل أصدرت تحديثات iOS 14.4.1 و macOS 11.2.3 لأجهزتها iPhone و iPad و Mac وأكد أن مجموعة التحديثات الأخرى iOS 14.5 و Big Sur 11.3 غير متاحة للتنزيل حتى الآن.

ووفقاً للموقع يحصل المستخدم عند تطبيقه هذه التحديثات الجديدة على أجهزة أبل المتنوعة على شرح موجز يؤكد أهمية تنزيلها، وذكر الموقع أن صفحات الدعم تحتوي على معلومات وفيرة.

وتعالج التحديثات الجديدة ثغرة تتعلق بضعف الذاكرة في WebKit، وهذه الثغرة الأمنية تم اكتشافها من قِبل الباحثين في مجال الأمن بشركتي غوغل ومايكروسوفت، وهذا يرفع احتمالية تعرض الأجهزة لمحتوى ويب خبيث وضار عن طريق إحداث شفرات معينة على الأجهزة.

ويمكن للمستخدم تنزيل التحديثات على أجهزة iPad أو iPhone التي تعمل بنظام IOS من خلال فتح الإعدادات Settings والضغط على خيار عام General ومن ثم اختيار تحديث البرنامج Software Update.

أما الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل macOS فيمكنها الحصول على التنزيلات Software Update من خلال تحديث البرنامج المتاح في قائمة التفضيلات Preferences menu.