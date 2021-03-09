وسّعت شركة Razer عائلة أجهزتها الإلكترونية المتطوّرة وكشفت عن نظارة ذكية مميزة لمستخدمي الحواسب ومحبي الألعاب الإلكترونية.
وتتميز نظارة Anzu الجديدة التي أعلنت عنها الشركة بتصاميم تجعلها شبيهة بالنظارات الشمسية العادية، لكنها أتت بهيكل خفيف الوزن ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX4.
وصممت هذه النظارة لتكون عدساتها قادرة على حماية العينين من خطر إشعاعات اللون الأزرق الصادر عن شاشات الحواسب والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن أنها قادرة على نقل الصوت من الأجهزة إلى أذني المستخدم دون حجب الأصوات المحيطة.
وتأتي هذه النظارة بنموذجين بعدسات مستديرة ومستطيلة، أما إطاراتها فمجهزة بحساسات تعمل باللمس للتحكم بمستوى الأصوات والرد على المكالمات الهاتفية، فضلا عن أنها تعمل مع تقنيات Bluetooth 5.1 لتتصل لاسلكيا مع الأجهزة والحواسب.
وحصلت Anzu على بطاريات داخلية تكفيها لتعمل 5 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، وعلى كابل USB-A للشحن، وعلى حافظة خارجية متينة وخفيفة الوزن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة Razer تكشف عن نظارة ذكية عملية ومتطوّرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.