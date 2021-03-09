شركة Razer تكشف عن نظارة ذكية عملية ومتطوّرة

وسّعت شركة Razer عائلة أجهزتها الإلكترونية المتطوّرة وكشفت عن نظارة ذكية مميزة لمستخدمي الحواسب ومحبي الألعاب الإلكترونية.

وتتميز نظارة Anzu الجديدة التي أعلنت عنها الشركة بتصاميم تجعلها شبيهة بالنظارات الشمسية العادية، لكنها أتت بهيكل خفيف الوزن ومحمي من الماء والغبار وفق معايير IPX4.

وصممت هذه النظارة لتكون عدساتها قادرة على حماية العينين من خطر إشعاعات اللون الأزرق الصادر عن شاشات الحواسب والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن أنها قادرة على نقل الصوت من الأجهزة إلى أذني المستخدم دون حجب الأصوات المحيطة.

وتأتي هذه النظارة بنموذجين بعدسات مستديرة ومستطيلة، أما إطاراتها فمجهزة بحساسات تعمل باللمس للتحكم بمستوى الأصوات والرد على المكالمات الهاتفية، فضلا عن أنها تعمل مع تقنيات Bluetooth 5.1 لتتصل لاسلكيا مع الأجهزة والحواسب.

وحصلت Anzu على بطاريات داخلية تكفيها لتعمل 5 ساعات تقريبا بالشحنة الواحدة، وعلى كابل USB-A للشحن، وعلى حافظة خارجية متينة وخفيفة الوزن.