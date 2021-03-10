الرئيس التنفيذي لشركة ”فيسبوك“: النظارات الذكية ستعالج مشكلة التغير المناخي بحلول 2030

صرح ”مارك زوكربيرج“، الرئيس التنفيذي لشركة ”فيسبوك“، بأن النظارات الذكية ستعالج مشكلة التغير المناخي بحلول عام 2030.

وأوضح زوكربيرج أن المعالجة ستتم من خلال إتاحة التنقل الفوري بين المنازل حول العالم والتحدث مع الأشخاص كما لو أنهم موجودون في نفس المكان دون الحاجة للتنقل والسفر الضار بالبيئة والناجم عنه الانبعاثات الكربونية الخطيرة.

وأضاف مؤسس فيسبوك أن الاجتماعات والمؤتمرات سيتم إجراؤها عبر النظارات الذكية المعززة بتقنيات الواقع الافتراضي ”AR“ دون الحاجة للتواجد وجهاً لوجه، مؤكدا أن الرؤية النهائية لهذه النظارات الذكية الإلكترونية والمميزة بالمظهر الطبيعي المعتاد للنظارات يمكنها تقديم المحتوى على عدساتها مع وجود العالم الواقعي وراءها.

وقال زوكربيرج إن الأشخاص مع هذه النظارات الذكية يرغبون في السفر والتنقل بشكل أقل من المعتاد في المستقبل، حيث سيكونون قادرين على التنقل بسهولة دون الحاجة لتضييع الوقت في السفر والتنقل.

وأشار إلى أن التنقل الفوري الافتراضي سيكون أفضل للمجتمع وكوكب الأرض بشكل عام، وقال أيضاً إنه من الواضح أن السيارات والطائرات ستستمر رغماً من ذلك.

والنظارات الذكية المعززة بتقنيات الواقع الافتراضي هي ثمرة تعاون مشترك بين فيسبوك وشركة ”Ray-Ban“ للنظارات، ومن المقرر إصدارها قريبا خلال العام الحالي.

وتأتي هذه النظارات من دون شاشة عرض ولكنها مزودة بنظام مساعد صوتي متصل بالهواتف المحمولة. ويعمل الباحثون الآن على وضع إعدادات لتقليل الضوضاء الموجودة في الخلفية.

ووفقاً لما أفادت به صحيفة ”ديلي ميل“، فإن هذه النظارات ستجعلك تتواصل مع الأشخاص كما أنك تجلس بجانبهم على الأريكة بلمسة من الأصابع، وهذا الأمر سيساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الوقود الأحفوري، وهو المسبب الرئيسي لمشكلة التغير المناخي.