الكشف عن مواصفات كمبيوتر مايكروسوفت ”Surface Laptop 4” المحمول

كشفت أحدث التقارير عن خطط عملاق البرمجيات ”مايكروسوفت“ لإطلاق كمبيوتر ”Surface Laptop 4“ المحمول في أبريل/نيسان المقبل.

ووفقا للمعلومات المتاحة، ستستمر الشركة في دعم جهاز ”Surface Laptop 4“ بمعالجات ”AMD و Intel“.

ومن المقرر وفقاً لما جاء في تقرير ”WinFuture“ ألا يتغير تصميم الكمبيوتر المحمول، فمن المتوقع أن يكون محاكياً لسابقه ”Surface Laptop 3“ مع تغييرات قليلة جدا من الخارج، بينما يجب أن تكون غالبية الترقيات في الداخل.

مواصفات جهاز ”Surface Laptop 4“

وتقدم مايكروسوفت الإصدار المميز بحجم 13.5 بوصة باختيار معالج ”AMD“، أيضاً من المقرر أن يتاح نفس الاختيار لجهاز ”Surface Laptop 4“ المميز بحجم 15 بوصة، على أن تتوفر إصدارات أيضاً بمعالجات ”إنتل“.

كما تقدم مايكروسوفت نماذج مميزة بمعالج ”Ryzen 5 4680U“ وأخرى بمعالج Ryzen 7 4980U، وفي معالجات إنتل سيتوفر للمستخدمين تكوينات بمعالج Core i5 1145G7 أو Core i7 1185G7 من الجيل 11 من سلسلة Tiger Lake.

على صعيد آخر، سيتاح اختيار تكوين جهاز ”Surface Laptop 4“ بذاكرة عشوائية تصل إلى 32 غيغابايت رام وسعة تخزين 1 تيرابايت في النماذج المميزة بمعالجات إنتل، بينما تأتي الإصدارات المميزة بمعالجات ”AMD“ بذاكرة عشوائية 16 غيغابايت رام كحد أقصى، وسعة تخزين 512 غيغابايت.

وأخيراً، أطلقت مايكروسوفت جهاز ”Surface Laptop 3“ بسعر يبدأ من 999 دولارا لمتغير 13 بوصة، ويمكننا توقع نفس الشيء إن لم يكن أقل مع إصدار 2021.